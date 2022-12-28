«У нас есть иски против Армении в двух судах — Международном суде и Европейском суде по правам человека».
Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам года.
Он отметил, что в обоих судах речь идет о правах человека: «Другие вопросы не стоят на повестке дня. Поэтому вопрос о компенсации очень сложный. Мы будем поднимать эти вопросы индивидуально в национальных судах. Например, есть швейцарская компания, которая осуществляет незаконную деятельность в Карабахе и получает доход. Мы готовим иск против них в швейцарском суде».