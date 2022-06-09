Тысячи фанатов королевской гонки «Формула-1 уже» в Баку и готовы наблюдать за самой зрелищной гонкой в календаре.

Гран-при Азербайджана обещает фанатам в этом году еще большую зрелищность и непредсказуемость. Именно эти два слова как нельзя лучше характеризуют бакинскую трассу, на которой, как говорят сами пилоты, возможно все.

В первый день Гран-при Азербайджана состоялась традиционная прогулка по пит-лейну. Фанаты, после перерыва, вызванного пандемией, наконец-то снова смогли совершить экскурсию по пит-лейну, понаблюдать за работой, которая ведется в гаражах команд, пообщаться с фанатами и представителями команд своих кумиров.

Небывалый ажиотаж, как всегда, у гаража британского гонщика, семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

Корреспондент # предлагает читателям совершить прогулку по пит-лейну и ощутить дух и атмосферу самого зрелищного события в мире автоспорта.

Напомним, что завтра, 10 июня стартуют свободные заезды, а сегодня пилоты совершат ознакомительную прогулку по треку.

Также сегодня состоялось открытие паддок – одного из самых интересных мест, куда открыт вход и для журналистов. Здесь базируются команды и располагаются пилоты.

«Я болею за красивую и интересную гонку», — говорит # 18-летний азербайджанский гонщик Ягуб Алиев. В 2020 году он одержал победу в чемпионате Toyota Gazoo Racing среди 272 пилотов. Мечтает сесть за руль болида «Формулы-1», признается, что для этого нужна большая финансовая поддержка.