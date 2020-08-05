Facebook запустил в Instagram конкурента TikTok

Компания Facebook сообщила в среду, что запустила на платформе Instagram сервис коротких видео, который напрямую может конкурировать с популярным китайским приложением TikTok.

Сервис получил название Instagram Reels и рекламируется как «новый способ создавать и открывать для себя короткие развлекательные видео». Размещая видео в публичном аккаунте, можно «выйти на аудиторию на глобальной сцене», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.(РИА Новости)