Facebook запустил кампанию, мотивирующую на голосование на выборах в США

Компания Facebook запустила новую кампанию, помогающую американцам зарегистрироваться для голосования и побудить людей отдать свой голос на президентских выборах в США, говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе Facebook.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.
«Сегодня Facebook запускает национальную кампанию «Больше вопросов, больше ответов». Это побудит людей посетить и использовать наши виртуальные информационные центры голосования, чтобы гарантировать, что их голоса будут учтены на этих выборах. Приложения Facebook и Instagram также будут проводить кампании на нашей платформе, чтобы побудить людей посетить информационный центр голосования», — говорится в заявлении компании.