Facebook запустил кампанию, мотивирующую на голосование на выборах в США

«Сегодня Facebook запускает национальную кампанию «Больше вопросов, больше ответов». Это побудит людей посетить и использовать наши виртуальные информационные центры голосования, чтобы гарантировать, что их голоса будут учтены на этих выборах. Приложения Facebook и Instagram также будут проводить кампании на нашей платформе, чтобы побудить людей посетить информационный центр голосования», — говорится в заявлении компании.