Facebook удалил видео с аккаунта Трампа из-за лжи о COVID-19

Ранее Facebook заявлял, что будет бороться с распространением ложной информации о новом коронавирусе и обещал удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями.

Как отмечает телеканал, со страницы Трампа был удалено видео с фрагментом его интервью телеканалу Fox News, во время которого президент США заявил, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».