Конкурс Евровидение-2023 пройдет не в Украине. Об этом повторно официально заявил Европейский вещательный союз (EBU). Информация об этом в четверг, 23 июня, появилась на официальном сайте EBU.

В вещательном союзе отметили, что полностью понимают разочарование, вызванное объявлением о том, что конкурс Евровидение-2023 не может быть проведен в Украине, стране-победительнице этого года.

«На первом месте для EBU было и есть выполнение условий, обеспечивающих безопасность всех работающих и участвующих в мероприятии, планирование которого необходимо начать прямо сейчас в стране, принимающей конкурс», – говорится в заявлении.

Организаторы конкурса сообщили, что для работы на Евровидении-2023 аккредитовано не менее 10 тысяч человек, включая съемочную группу, сотрудников, журналистов и т.д. Ожидается, что на мероприятие также приедет около 30 тысяч фанатов со всего мира.

«Их безопасность – наша главная забота», – отметили в EBU.

Там подчеркнули, что согласно правилам, мероприятие может быть перенесено в случае форс-мажорных обстоятельств, например, продолжающейся войны.

В EBU также добавили, что продолжат дискуссии о подходящем месте для проведения конкурса в следующем году.

Напомним, Европейский языковой союз заявил 17 июня, что конкурс Евровидения в 2023 году невозможно провести в Украине, поэтому их представители обратились в Великобританию, потому что они заняли второе место в этом году.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что хочет оспорить это решение.

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все же Украина должна проводить песенный конкурс в 2023 году.