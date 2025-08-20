Песенный конкурс «Евровидение» в 2026 году пройдет в Вене, сообщает австрийская государственная телерадиокомпания ORF в среду, 20 августа. Столица Австрии опередила Инсбрук в борьбе за проведение состязания.

Гендиректор ORF Роланд Вайсманн заявил, что и Вена, и Инсбрук представили яркие концепции мероприятия. «После тщательного анализа и на основе единогласной оценки жюри ORF пришла к выводу, что предложение Вены наиболее привлекательно не только с точки зрения инфраструктуры и логистики, но и с экономической точки зрения», — сказал он, сообщает dw.com.

Полуфиналы «Евровидения-2026» состоятся 12 и 14 мая. Финал пройдет 16 мая на арене Wiener Stadthalle.

«Евровидение» традиционно принимает страна-победитель предыдущего года. В 2025-м победу на конкурсе в швейцарском Базеле одержал австрийский исполнитель JJ (Йоханнес Пич) с песней «Wasted Love». Первое место 24-летнего певца стало неожиданным, поскольку на протяжении всего состязания фаворитом считалось выступающее за Швецию финское трио KAJ.

Вена уже принимала «Евровидение» в 1967 и 2015 годах благодаря достижениям Удо Юргенса и Томаса Нойвирта, более известного под женским альтер-эго Кончита Вурст.