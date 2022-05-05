При градостроительстве и развитии ресторанного и туристического бизнеса в Баку нередко затрагиваются вопросы сохранности тех или иных памятников нашей истории, в том числе и охраняемых UNESCO. При этом общественные активисты, пытаясь привлечь внимание к проблеме, идут на проведение несанкционированных акций протеста и бывают за это наказаны полицией.

Вспоминается, например, история 15-летней давности, когда активисты молодежной организации «Далга» провели экзотическую акцию — приковали себя цепями около Девичьей Башни в знак протеста против незаконной застройки историко-архитектурного комплекса Ичери Шехер. Они были задержаны полицией и наказаны. Вспомнилось это потому, что на днях Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) рассмотрел похожее дело против Румынии о протесте в защиту памятника мирового наследия, но при этом вынес решение в пользу заявителя (Бумбеш против Румынии, жалоба №18079/15).

Речь идет о местности (коммуне) Рошия Монтанэ в Румынии, где традиционно добывали золото. Уже в наши дни 38% территории попали под крупнейший в Европе проект по добыче драгоценных металлов открытым способом, причем использующий метод выщелачивания руды цианидом, отравляющим окружающую среду. При этом открытые разработки приведут к переселению 1800 человек, проживающих в 740 домах и 138 квартирах. В зону разработок должны попасть 8 церквей и связанных с ними кладбищ, ряд исторических памятников, включая древнеримские золотодобывающие шахты и окружающий их ландшафт, включенные в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Словом, продолжение эксплуатации этого месторождения таким способом встречает серьезные протесты общественности. В частности, 28 августа 2013 г. известный в Румынии общественный активист Михаил Ливиу Бумбеш, один из основателей и президент Ассоциации гражданского движения «Духовное ополчение», и трое других протестующих приковали себя наручниками к одному из входных барьеров главного здания правительства, где они держали плакаты. Протест снимал знакомый.

Протестующие отказались уйти, когда их об этом попросил жандарм. После этого полиция освободила протестующих от крепления и привезла их в полицейский участок. С протестующих сняли допрос, во время которого активисты заявили, что они намерены повысить осведомленность общественности и сделать что-то конкретное по этой проблеме, учитывая игнорирование властями предыдущих петиций. За нарушение норм социального сосуществования, общественного порядка и мира, Бумбеш был оштрафован на 500 румынских леев (около 113 евро). Он отказался подписать протокол.

В сентябре 2013 года Бумбеш обжаловал штраф в суде, заявив, что свободное выражение мнения не может быть антиобщественным действием. Опираясь на прецеденты ЕСПЧ, он утверждал, что спонтанный (без предупреждения) протест защищен правом на свободу собраний, и что его протест был мирным. Когда суды поддержали решение о штрафе, Бумбеш подал жалобу в Евросуд, причем Правовая инициатива «Открытое общество» и «Гринпис Румыния» вошли в процесс в качестве третьих сторон.

Отметим, что законодательство о свободе собраний Румынии предусматривает предварительное (за 3 дня) уведомление властей о месте и времени проведения акции. В этой связи ЕСПЧ согласился с тем, что действия полиции были основаны на законе и преследовали законную цель (охрану общественного порядка). Разногласия между сторонами были лишь в том, является ли последующее наложение штрафа вмешательством в право заявителя на свободу выражения мнений.

ЕСПЧ в этой связи отметил, что штраф касался не только поведения заявителя, но и его попытки распространить информацию. Заявителю было предоставлено мало времени для выражения своего мнения, хотя действия заявителя и его товарищей по протесту были направлены на то, чтобы привлечь внимание общественности и должностных лиц к горнодобывающему проекту, который представлял общественный интерес. Суды же свели вопрос к отсутствию предварительного уведомления и не рассмотрели фактический ущерб (нарушение порядка), причиненный заявителем. По сути, обеспечение соблюдения правил, регулирующих публичные собрания, в этом случае стало самоцелью. А в результате наложенный штраф оказал сдерживающее воздействие на публичные выступления.

Таким образом, был нарушен баланс между правом на свободу выражения мнений и необходимостью поддержания общественного порядка. Вмешательство в такой форме в право заявителя не было «необходимым в демократическом обществе», что привело к нарушению статей 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний) Европейской Конвенции по правам человека. Заявителю была присуждена компенсация материального ущерба в размере 113 евро (размер выплаченного им штрафа), морального ущерба в размере 5000 евро, и судебных издержек и расходов в размере 1872 евро.

Отмечу, что решения ЕСПЧ входят в систему нашего законодательства и могут быть использованы в отечественном судопроизводстве в качестве прецедентов.

Специально для # Эльдар Зейналов, директор Правозащитного центра Азербайджана