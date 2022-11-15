Евросоюз ввел санкции против предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году. Их имена ранее вычислили авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN.

«ЕС вновь выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация так и не отреагировала на международные призывы к тщательному и прозрачному расследованию покушения на Алексея Навального», — говорится в документе.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете, который из-за этого экстренно приземлился в Омске. В местной больнице его ввели в кому, позже лаборатория бундесвера и эксперты из Франции и Швеции, установят, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Навальный лечения в Берлине вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту. Ему сначала заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии). 14 июня 2022 года Навальный был переведен из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. (svoboda.org)