Совет Европейского союза утвердил санкции из-за смерти в заключении российского оппозиционера Алексея Навального. В пятницу, 22 марта, их ввели в отношении 33 физических и двух юридических лиц за нарушение прав человека, список опубликован на официальном сайте ЕС. Его фигурантам отныне запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в ЕС подлежат заморозке в случае обнаружения.

«Медленное убийство Алексея Навального кремлевским режимом ярко напоминает, как он полностью пренебрегает человеческой жизнью», — заявил глава Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, добавив при этом, что «Путин — это не Россия, а Россия — это не Путин» и что ЕС будет продолжать поддерживать гражданское общество и независимые голоса в РФ.

Под санкции попали многие сотрудники колоний и судьи Басманного суда Москвы Евгения Николаева и Наталья Дударь, которые в разные годы выносили решения по делам Навального, также Андрей Суворов, приговоривший Навального к 19 годам колонии особого режима, и Кирилл Никифоров, отклонивший его иск к ИК-6 из-за 12 суток ШИЗО. Помимо них, в списке оказались исправительные колонии № 3 «Полярный волк» в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе и № 6 в Мелехово Владимирской области. В решении совета ЕС говорится, что обе колонии «известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными».

В своем заявлении Совет Евросоюза призвал также власти РФ к немедленному освобождению всех политзаключенных, находящихся в тюрьмах страны. (DW)