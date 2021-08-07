По данным источников издания, запрет не будет распространяться на полностью вакцинированных людей. Ограничения коснутся поездок, не имеющих первостепенного значения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала США как можно скорее снять запрет на въезд для туристов из Евросоюза. Если этого не произойдет в ближайшие недели, американским туристам могут вновь запретить приезжать в Европу из-за пандемии, отмечает The Wall Street Journal (rg.ru).