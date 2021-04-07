«Евросоюз не хочет видеть Турцию совсем слабой…»

Делегация Евросоюза посетила Анкару, чтобы найти решение проблем, мешающих нормальному сотрудничеству с Турцией. И председатель Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила о новом импульсе в отношениях.

«Позитивная повестка отношений Евросоюза и Турции должна основываться на трех элементах — экономическом сотрудничестве, решении проблем миграции и контактах между людьми». Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК. По словам Мишеля, главной целью визита в Анкару были поиски возможности для перезапуска отношений с турецким руководством. «Мы надеемся, что Турция воспользуется этим», — заявил Мишель и отметил, что отношения Турции и ЕС несколько потеплели за последние несколько месяцев.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, участвовавшая в переговорах, также сообщила, что турецкое руководство настроено на улучшение отношений. Фон дер Ляйен предложила сконцентрироваться на укреплении экономических связей, борьбе за улучшение климата и на согласовании миграционной политики. Глава Еврокомиссии также призвала Турцию соблюдать права человека.

В последние годы Евросоюз и его отдельные государства-участники регулярно высказывали претензии в отношении Анкары. Диалогу препятствуют несколько проблем:

1) Конфликт Турции с Грецией и Кипром из-за прав на месторождения газа;

2) Обвинения Турции в несоблюдении прав человека и принципов демократии;

3) Расселение беженцев;

4) Конфликт Турции и Франции.

По итогам переговоров в Анкаре Мишель и фон дер Ляйен заявили о готовности увеличить финансовую помощь и начать переговоры о модернизации таможенного сотрудничества с Турцией. Расширение таможенного союза даст последней полноценный выход на внутренний рынок крупнейшего в мире торгового блока. ЕС — главный торговый партнер Турции, в 2020 году объем товарооборота сторон составил $143 млрд.

В обмен от Анкары ожидают следующих шагов:

прекращение бурения в Восточном Средиземноморье и начало переговоров с Грецией и Кипром;

прекращение провокаций, нарушающих международное право;

размещение мигрантов и помощь в борьбе с нелегальной миграцией.

Однако готовы ли Турция и ЕС сформировать позитивную повестку отношений? Возможно, стороны смогут когда-нибудь договориться о расселении беженцев, но позволят ли продолжающиеся распри Анкары с Грецией и Кипром начать переговоры о расширении таможенного союза?

Как можно оценить итоги этой встречи между Эрдоганом и первыми лицами ЕС? Внушают ли они какой-то оптимизм?

Своими соображениями на этот счет поделился с # турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер:

— Начнем с импульса, упомянутого фон дер Ляйен, с помощью которого удалось вновь выйти на сближение Турции с Евросоюзом. Наверное, самый главный момент здесь — это положение Генерального штаба турецкой армии. Ранее в нашей стране Генштаб был фактически независимой структурой, во многие дела и решения которой не мог вмешиваться даже президент. Это был совершенно самостоятельный орган.

А по законам Евросоюза, Генштаб должен быть частью Министерства обороны. И вот, после попытки военного переворота в Турции летом 2016 года, властям страны удалось объединить эту армейскую структуру с Министерством обороны. То есть, теперь Генштаб – это часть Минобороны Турции. Это очень важное событие, о возможности которого раньше нельзя было и помыслить.

Что касается целей нынешнего визита в Анкару председателя Еврокомиссии и главы Евросовета, прежде всего, необходимо отметить, что Турция переживает сейчас экономический кризис, и это весьма беспокоит Брюссель. Почему? Потому что есть проблема нескольких миллионов сирийских беженцев, живущих сейчас в лагерях в Турции. Евросоюз тут чувствует угрозу, потому что с ухудшением экономического кризиса эти вынужденные мигранты могут решиться штурмовать границу с Грецией, и двинуть дальше. Это способно создать колоссальную проблему для Евросоюза. Лидеры ЕС хотят упредить возникновение такой проблемы, и поэтому сейчас вновь заговорили с Анкарой о выделении ей финансовой помощи для поддержки сирийских беженцев. Это давно обещанные деньги, три года не было никаких выплат.

Что касается возможности модернизации таможенного союза между Турцией и ЕС, эти разговоры ведутся с 1995 года. Турецкая сторона недовольна условиями давно подписанного, старого договора, ему требуется перезагрузка. И готовность сторон к такому шагу – это тоже позитивный импульс для отношений Анкара-Брюссель.

Что касается споров вокруг добычи Турцией газа в Восточном Средиземноморье, тут Анкара готова уступить, это уже понятно – сегодня мы уже можем так сказать.

Если говорить о проблеме взаимоотношений с Францией, на мой взгляд, Анкара и Париж уже договорились о будущем Ливии. И поэтому сейчас правительство Ливии уже принялось весьма активно обсуждать все свои текущие проблемы с руководством Франции. Вскоре во Франции ожидаются выборы, и конечно, различные политические силы будут использовать там в том числе и антитурецкую риторику, но это временный момент, за которым я не вижу больших проблем.

Понятно, что Евросоюз не хочет видеть Турцию совсем слабой, и поэтому идет поиск путей для подъема ее экономики в интересах Европы.