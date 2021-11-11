Евросоюз не позволит президенту Беларуси Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, его слова приводит ТАСС.

«В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, — и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами», — сказал он.

Ранее Лукашенко пообещал ЕС перекрыть транзит газа в Европу, осуществляемому по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа». Также белорусский лидер отметил, что если границу действительно закроют, то со стороны Минска обязательно последует ответ.