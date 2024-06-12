Евросоюз предлагает ввести санкции против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» – одного из главных перевозчиков российской нефти в условиях западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Евросоюз также хочет ввести санкции против 13 судов, занимающихся перевозкой товаров и технологий, используемых в сфере обороны и безопасности России.

«Совкомфлот» находится под санкциями США и Великобритании.

В феврале Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров, в которых у контролируемой государством компании есть доля. С конца прошлого года под американские санкции попали компании из ОАЭ, Турции и Либерии, управляющие 50 танкерами, которыми владеют российские компании, в частности «Совкомфлот» за нарушение ценового потолка на российскую нефть, установленного странами G7. (svoboda.org)