В полицейской службе Евросоюза сообщили о случаях торговли украинским вооружением на черном рынке, пишет Deutsche Welle со ссылкой на официальные источники.

По информации Европола, оружие провозят через границу украинские беженцы. Криминальные сети занимаются контрабандой «значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов» из Украины в страны Европейского союза, говорится в конфиденциальном докладе Европола. Доклад содержит информацию о последствиях войны в Украине и террористических угрозах для Евросоюза.

Европолу известны случаи, когда отдельные лица пытались покинуть Украину с огнестрельным оружием. Правоохранители также предполагают, что вдоль украинской границы с ЕС были созданы тайники для организации контрабанды.

Полицейская служба Евросоюза опасается, что контрабандное оружие могло попасть в руки организованных преступных группировок или террористов. По словам представителя службы Ян Оп Ген Оорта, в даркнете выставлены на продажу многие виды стрелкового оружия и даже британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin.