Арестованного за незаконное строительство дома рукоодителя Youtube TV «Канал 13» Азиза Оруджева обвинили в контрабанде денег. Об этом агентству «Turan» сообщила его супруга Ламия Оруджева.

По ее словам, Азиза еще накануне доставили из СИЗО в Сабаильское отделение полиции и сегодня там проводится следствие.

Судя по всему, Оруджева также обвинят в незаконном финансировании «Канал 13» из-за рубежа. То есть, в получении грантов от западных доноров.

В 14:00 адвокат Бахруз Байрамов подтвердил «Turan», что Оруджев обвинен в контрабанде денег группой лиц (206.3.2) УК.

Речь идет о небольшой сумме денег, которую брат Оруджева Анар переслал ему из Европы через знакомого человека, сказал адвокат.

Азиз Оруджев отверг эти обвинения, назвав их необоснованными. По этой статье Оруджеву грозит лишение свободы от 7 до 12 лет.

Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение в незаконном предпринимательстве.