Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешном проведении крупномасштабной операции на нескольких континентах, направленной против организованной преступности. В ее ходе в 16 странах задержаны более 800 подозреваемых, заявил представитель Европола Филипп Лекуфф во вторник, 8 июня, на пресс-конференции в Гааге.

Более 700 обысков проведено в Европе, Новой Зеландии, Австралии и США, в их рамках конфисковано в общей сложности более 30 тонн наркотиков, в том числе более 8 тонн кокаина, оружие и наличные деньги. Следствие в рамках операции «Троянский щит», которую координировал Европол, шло с участием профильных ведомств 16 стран. (DW)