Европейский вещательный союз сообщил причину, по которой во втором полуфинале и в финале конкурса, состоявшихся соответственно 12 и 14 мая, были аннулированы результаты голосования национальных жюри из шести стран — Азербайджане, Грузии, Польше, Румынии, Сан-Марино и Черногории.

Как передает официальный сайт конкурса, жюри из этих стран — за незначительным исключением — распределили между собой высшие баллы по итогам второго полуфинала.

Такой результат резко отличался от итогов голосования судей из 15 других стран, оценивавших выступления участников второго полуфинала. Эти жюри не дали пяти из названных стран места даже в первой восьмерке, что позволило Европейскому вещательному союзу усомниться в честности голосования. Более того, четыре из этих шести стран оказались в конце рейтинга, составленного по итогам голосования 15 других национальных жюри.

В соответствии с правилами конкурса, результаты голосования жюри из Азербайджана, Грузии, Польши, Румынии, Сан-Марино и Черногории были аннулированы и заменены на агрегированные, то есть составленные по совокупности итогов голосования жюри остальных государств. Как указывает Европейский вещательный союз, «учитывая беспрецедентный характер нарушений», итоги голосования жюри из шести проштрафившихся стран были признаны недействительными не только во втором полуфинале, но и в финале «Евровидения-2022».