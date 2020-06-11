Европарламент проснулся, но все сводится к тираде Гамлета

Международное сообщество, следуя своему тренду, определенно придерживается политики двойных стандартов. Принцип, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, сегодня является основой политики, которую внедряют сильные мира сего.

Сегодня Запад, облачившись в одеяние демократии, кричит на весь мир о правах человека. И в то же время бомбит Ближний Восток, якобы, очищая планету от террористов. Хотя, мирных жителей гибнет больше, нежели террористов, но сей факт особо не беспокоит «демократов».

Тем не менее, оттряхнув от себя остатки бессовестности, Запад иногда вспоминает о таких понятиях, как правда и справедливость.

Пробудившись от летаргического сна, Европа неожиданно осознала, что Армения является оккупантом. Так, члены Европарламента выступили с совместным заявлением касательно строительства новой дороги между Арменией и оккупированным Нагорным Карабахом. Совместное заявление председателя делегации Марины Кальюранд, постоянного докладчика Европейского парламента по Армении Траяна Бэсеску, постоянного докладчика Европейского парламента по Азербайджану Желяны Зовко было принято 10 июня:

«Объявленное в прошлом году строительство третьей автомобильной дороги, соединяющей Армению и Нагорный Карабах, скоро начнется.

Данная новая дорожная инфраструктура свяжет Капан в Армении с Гадрутом в Нагорном Карабахе, проходя через районы Губадлы и Джабраил, которые также оккупированы.

По общему правилу, мы поддерживаем проекты, способствующие региональному сотрудничеству, установлению связей и общению между людьми Восточного соседства.

Тем не менее, решение о строительстве этой дороги было принято без согласия компетентных органов Азербайджана — в нарушение норм международного права. Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его окрестностей.

Поэтому мы очень сожалеем об этой инициативе, поскольку она не способствует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению.

Мы вновь заявляем о нашей неизменной поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их Основных принципов 2009 года. Чтобы это посредничество имело шанс на успех, мы призываем власти Армении и Азербайджана добросовестно активизировать свои обязательства по переговорам о мирном урегулировании конфликта в рамках международно-признанных границ Азербайджана».

Это конечно же, прекрасно. Как говорил Гамлет, слова, слова, слова. Но на практике Запад нам не помогает.

Ни Запад, ни Восток не хотят поставить вопрос ребром: Армения – оккупант, и баста. И пока такой позиции не будет, все заявления, резолюции, постановления западных структур будут сводится к тираде Гамлета…