Генеральный директорат Европейской комиссии по международным партнерствам решил выделить 10 млн евро для реализации программ по поддержке энергосферы Таджикистана.

Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные тендера.

«Проект будет способствовать использованию в Таджикистане устойчивых источников энергии, поддерживая соответствующую институциональную и нормативно-правовую среду в энергетическом секторе», — отметили в описании тендера.

Там также добавили, что выделенные средства, в частности, должны помочь развить потенциал и эффективность Министерства энергетики и водных ресурсов, государственной энергетической компании «Барки Точик» и управления регулирования электроэнергетики Антимонопольной службы Таджикистана.

В Еврокомиссии добавили, что весь этот комплекс мер поможет сделать рынок электроэнергии страны прозрачнее, где будут отражены реальные тарифы. В свою очередь эти цены будут привлекательны для частного сектора, отвечая всем современным требованиям, которые предъявляются региональному рынку электроэнергии. Кроме того, проект поможет усилить взаимодействие между заинтересованными сторонами в энергетике и позволит сократить вредные выбросы в окружающую среду.