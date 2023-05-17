Еврокомиссия выдвинула предложения по реформе таможенного союза ЕС, которую она представила как «самую масштабную и всеобъемлющую» с момента его создания в 1968 году.

«Предлагаемые сегодня для таможен ЕС меры представляют собой инновационное на мировом уровне, основанное на цифровых данных видение, которое значительно упростит таможенные процедуры для бизнеса, особенно для самых надежных трейдеров», — говорится в коммюнике ЕК.

«Используя наилучшим образом возможности цифровой трансформации, реформа сократит обременительные таможенные процедуры, заменив традиционные декларации более разумным, основанным на цифровых данных подходом к надзору за импортом», — считают чиновники.

«В то же время таможенные органы будут располагать инструментами и ресурсами, необходимыми им для надлежащей оценки и прекращения импорта, представляющего реальный риск для ЕС, его граждан и экономики», — объясняют в Брюсселе.

Реформа призвана упростить и рационализировать требования к таможенному декларированию для трейдеров, в частности, за счет сокращения времени, затрачиваемого на процедуры.

Новый таможенный орган Евросоюза будет контролировать Центр таможенных данных ЕС (EU Customs Data Hub), который станет двигателем новой системы. Со временем этот центр заменит существующую таможенную IT-инфраструктуру в странах ЕС, что позволит сэкономить 2 млрд евро в год на операционных расходах.

«Новый орган также поможет внедрить усовершенствованный подход ЕС к управлению рисками и таможенным проверкам», — заявляют в Еврокомиссии.