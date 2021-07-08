Визит Комиссара ЕС по соседству и расширению Оливера Вархеи в страны Южного Кавказа имел цель презентации нового плана помощи странам «Восточного партнерства», который был принят в прошлую пятницу. Об этом Вархеи сообщил на брифинге 8 июля в Баку.

Новый план предусматривает помощь странам региона в постковидный период и охватывает экономическую и социальную сферы. Эта помощь станет дополнительной поддержкой странам региона в преодолении последствий карантина.

«Азербайджан самое сильное, и развитое государство региона и он выходит из пандемии малыми потерями. Но будущее Азербайджана зависит и от судьбы других государств региона», — сказал он.

«Наши предложения охватывают привлечение инвесторов из Европы и расширение торговых связей», — далее отметил Вархеи.

Касаясь постконфликтной ситуации, он сказал, что ЕС предлагает всем странам свои услуги для достижения долгосрочного мира в регионе.

«Мы приветствуем выдачу пленных и минных карт при посредничестве Грузии и выражаем благодарность премьер-министру Грузии. Это первые шаги, и они фундаментальны для долгосрочного мира в регионе», — сказал комиссар.

Говоря о визите в Баку, еврокомиссар выразил удовлетворение его итогами. По его словам, удалось добиться «нового начала» в отношениях.

«Мы обсудили постконфликтные планы и идеи касательно Карабаха, и предложили свою поддержку как ЕС для преодоления последствий конфликта и достижения прочного мира», — заявил комиссар ЕС. (Turan)