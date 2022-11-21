О том, что Россия не достигла желаемых целей, развязав войну против Украины, написано уже немало, в том числе и автором данных строк. О том, что время работает на Украину, и впереди нас всех ждут новые победы ВСУ, тоже понятно. Вопрос только в том, когда именно они будут иметь место. Вот тут прогнозы расходятся, но чаще всего слышны версии, что ближе к весне будущего года ВСУ освободят очень многие ныне оккупированные РФ территории, вплотную взявшись за возврат контроля над Крымом.

В России, даже на уровне рассуждений пропагандистов, слышны мнения, далекие от тех, что были вначале широкомасштабной войны, трусливо названной «специальной военной операцией». Сейчас уже войну называют войной. Все подряд — в диапазоне от Скабеевой с Поповым до Симоньян с Кеосаяном, включая Соловьева. Хвастливые утверждения про «возьмем Киев за три дня» сменились скулежом о том, что «Россия воюет с НАТО и это нужно понимать».

Цель всех этих оправданий- выгородить президента России Владимира Путина. Совершенно очевидно, что он несет личную вину за начало войны, за все преступления, совершенные в ее ходе российскими войсками, и за череду поражений, провалов, которые можно охарактеризовать общим словом- крах мифа о «второй армии мира». Который особенно сильно трещит после того, как ВСУ вернули под контроль Херсон.

Все же видели и слышали, как лично Путин объявлял этот украинский город «российским» и говорил, что «Россия тут навсегда». А когда этого не случилось, даже Маргарита Симоньян признала, что в РФ Херсон «переименован» людской молвой в «хренсним». Естественно, такой провал не может пройти бесследно для репутации Путина.

И вот уже Федеральная служба охраны устроила в Москве планово-тактические учения по нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти. Примечательно, что ФСО готовит личный состав к «массированной идеологической атаке». Об этом сообщает The Insider. Указывается, что в РФ боятся, что против кремлевской власти будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз.

В числе ответных мер российские генералы планируют «контрвнушение», проведение еженедельных политзанятий, коллективный поход в храм и выявление офицеров ФСО с неустойчивой психикой и неадекватной реакцией. За реализацию плана отвечает непосредственно заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. По сообщению источника The Insider из охраны Кремля, генерал Комов не только отличается повышенной бдительностью, но и внимательно прислушивается к советам астрологов и экстрасенсов.

Кроме того, в стране-террористе переживают, что враг будет добиваться «снижения психологической устойчивости личного состава, его моральной дезориентации и доведения до состояния неготовности оказывать сопротивление». В числе главных угроз в РФ называют телевидение, радио, печатные СМИ, соцсети, книги, брошюры, листовки и плакаты.И вот на этом фоне интересна иная информация.

Согласно ей, глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин набирает все больше популярности в медийном пространстве России. Более того, бывший советник Кремля Сергей Марков даже назвал главного вербовщика РФ «голосом народа», потому что «он говорит правду». Такая позиция Пригожина может представлять угрозу для правления российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на российских аналитиков.

Успехи Украины в войне против России усилили политическое давление на Путина с целью переломить ход войны, поскольку его союзники все чаще критикуют то, как ведется война. В последние недели некоторые аналитики предположили, что Пригожин – основатель ЧВК «Вагнер» может представлять угрозу для правления Путина. Пригожин недавно попал в заголовки газет за острую критику в адрес военачальников и российских олигархов, что вызвало слухи о том, что он, возможно, стремится консолидировать власть в России. В свою очередь, бывший советник Кремля Марков открыто похвалил Пригожина в соцсетях за призыв российских олигархов внести вклад в продвижение путинских вооруженных сил.

«Евгений Пригожин сказал, что российские олигархи должны больше помогать стране. Российские олигархи, по сути, не заработали свои миллиарды, а ловко утащили их при дележе общего советского имущества. А теперь они пытаются сменить гражданство на израильское или армянское или узбекское и украсть там эти миллиарды. Так Евгений Пригожин становится голосом народа. Потому что он говорит правду», – написал Марков.

То, что информационная популярность Пригожина в РФ набирает все больше оборотов, отмечают и другие аналитики. В то же время они констатируют, что Путину, вероятно, придется договариваться с главой ЧВК «Вагнер», чтобы удержаться у власти. Ранее сообщалось, что российский бизнесмен и олигарх, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, предположительно, входит в круг политиков РФ с претензией на власть и собирается зарегистрировать радикальную политическую партию.

Напомним, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров похвалили командующего оккупационными войсками РФ в Украине Сергея Суровикина за якобы отвод оккупантов с правого берега Херсонщины. Как указывали СМИ, Пригожин и Кадыров создавали свои «армии» для подавления внутренних мятежей в России. Однако Кремль нашел им применение и в войне против Украины. Но, как видим, теперь все может поменяться. У России все более отчетливо просматривается пригожинское лицо.