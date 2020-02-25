Евгений Магда: «Сложившаяся ситуация существенно ослабляет Украину»

Интервью # с украинским политологом Евгением Магдой

— Центром имени Разумкова на днях были опубликованы очередные рейтинги доверия украинцев к политикам. Скажите, насколько велико доверие экспертного сообщества к рейтингам данного Центра и к социологическим опросам вообще?

— Доверие к рейтингам от Центра Разумкова достаточное и в экспертной среде, и в среде граждан, которым свойственно критическое мышление. Я понимаю, что наша власть хотела бы «раскрыть заговор социологов», но оснований для этого нет.

— Согласно данным Центра Разумкова, рейтинг пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Кроме того, по данным на 24 февраля, президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет 40%. Есть ли иные, альтернативные данные, которые бы говорили о реальном рейтинге партии «Слуга народа» и президента Зеленского?

— Центр Разумкова фиксирует тенденции, которые реально существуют. Объясню в чем дело: после победы Владимира Зеленского на президентских, а партии «Слуга народа» — на парламентских выборах, Украина превратилась в аматорско-президентскую республику, где многие считают необходимым поклоняться главе государства. При этом факт практического отсутствия у него опыта государственного управления, а у партии «Слуга народа» хотя бы минимального политического опыта игнорируется. Понимаете, воздушный шарик любого цвета не может поднять в воздух настоящий, а не игрушечный трактор. Это я к тому, что обещать с экрана телевизора и воплощать в жизнь – разные вещи.

— Чем Вы объясняете столь резкое снижение доверия украинцев к «слугам» и к господину Зеленскому?

— Вынужден констатировать, что с начала 2020 года государственная власть, сосредоточенная в руках Зеленского и его команды, последовательно демонстрирует свою слабость и некомпетентность. Таинственный визит президента Украины в Оман, гибель в Иране украинского самолета и слабость в деле доведения вины Ирана, потешная отставка премьера и реальная смена главы президентского офиса, вброшенные в информационное пространство «12 шагов», нанесшие удар по украинской субъектности – все это бьет по рейтингу власти. Отмечу, что эти данные не отражают эскалации действий оккупантов на Донбассе 18 июля и трагикомедию вокруг эвакуации украинцев из Китая.

— Как Вы думаете, сделают ли в пропрезидентской партии и в Офисе президента Украины выводы из существующей тенденции и есть ли вероятность того, что их рейтинг снова вырастет?

— Они делают вывод в той системе координат, в которой мыслят. Сейчас муссируются разговоры о возможном задержании Петра Порошенко, экс-президента Украины. Наверное, этот шаг позволит Зеленскому на какое-то время повысить рейтинг, однако отсутствие экономического роста, проблемы с наполнением бюджета и надвигающийся коронавирус могут стать для него серьезными вызовами.

— Есть ли политические силы и личности, рейтинг которых стабильно растет, на фоне снижения уровня доверия к «слугам» и к Зеленскому?

— Знаете, существенного роста рейтинга других политиков не наблюдается, очевидно, украинское общество ждет новых лидеров. Популярность более 10% у пророссийского Юрия Бойко, уже упомянутого Петра Порошенко, хорошо известной вашим читателям Юлии Тимошенко. Но они имеют значительный негативный рейтинг, этот показатель растет и у Зеленского. Разочарование в политиках и политике — довольно опасная тенденция, поскольку Зеленский для прихода к власти также использовал технологию «новых лиц». Меня откровенно озадачивает нынешняя ситуация, поскольку гибридная война с Россией продолжается, и та откровенно рассчитывает на ослабление Украины.

— Какие факторы могут оказать существенное влияние на рейтинги политиков в Украине и какой Вам видится внутриполитический расклад в стране в нынешнем году?

— Этот год будет сложным для Украины, а рейтинг партии власти будет напоминать американские горки. Это очевидно уже сегодня. Сложившаяся ситуация существенно ослабляет Украину, мешает формулированию национальных интересов. Это означает, что вызовы для нашей страны будут не ослабевать, а становиться сильнее, к сожалению.