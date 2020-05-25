Evening Standard, афоризм Конфуция и стандарты азербайджанской журналистики

Конфуций был не прав, утверждая, что «трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку… особенно, если её там нет!». Ошибочность утверждения великого китайского философа одним махом доказали многие азербайджанские СМИ. Они умудрились увидеть то, чего в реальности не было. В роли «черной кошки» выступали экс-министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и начальник Госпогранслужбы Эльчин Гулиев. Целый ряд отечественных изданий, со ссылкой на Gununsesi.org сообщили, что бывший глава Микульта и действующий начальник ГПС вывели крупную сумму денег из Азербайджана в Британию.

Написали о том, что в связи с подозрениями о нелегальности этих средств, Национальное агентство по преступности Британии возбудило уголовное дело и отправило запрос правительству Азербайджана. Указали также, что расследование по этому вопросу провело британское издание Evening Standard. Мол, по информации издания, в настоящее время расследуется факт коррупции в отношении экс-министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева и его супруги, которая управляла ворованными средствами. Далее шла информация о том, что подобное расследование ведется и в отношении начальника Госпогранслужбы Азербайджана Эльчина Гулиева и его супруги.

Наконец растрезвонили, со ссылкой на все тот же Gununsesi.org, о том, что правительство Азербайджана пытается вернуть вывезенные в Британию денежные средства на родину. В общем, проявили осведомленность просто адскую. Хорошо, что не начали демонстрировать сопричастность к делу, в том или ином статусе. При этом, напрочь было проигнорировано главное, азбучное требование к любому уважающему себя СМИ или журналисту — работать с первоисточниками, не выдавая при этом желаемое и кажущееся за действительность.

Сразу замечу, что при современном развитии интернета, добраться до истины гораздо проще. Не нужно отправлять, как ранее почтой заказное письмо, с просьбой ответить на интересующие вопросы. Достаточно желания добраться до истины. Сайты ведущих мировых изданий, в том числе и Evening Standard, находятся в открытом доступе. И найти интересующую азербайджанских журналистов статью, стало быть, можно было с легкостью. Вот, на всякий случай, ссылка на ту самую статью: https://www.standard.co.uk/news/crime/standard-victory-in-secret-papers-fight-over-14m-dirty-cash-case-a4446946.html?amp&fbclid=IwAR15Kd-pEQ-TCKrd-qh3u2WD6ALO45Iz3V661vEL7sVOzZuFbD97loshQ4w.

Любой, мало-мальски, хотя бы на уровне вновьназначенного главы ИВ Агстафинского района Сеймура Оруджева, знающий английский язык, способен понять смысл публикации. И, что особо важно, обнаружить полнейшее несоответствие ее с тем, что нафантазировали азербайджанские СМИ. Начать хотя бы с того, что в статье в Evening Standard не было названо имен Абульфаса Гараева и Эльчина Гулиева. От слова совсем. Там есть про 14 миллионов фунтов стерлингов якобы коррумпированных денег из «азербайджанского ландромата».

Якобы! То есть, влиятельное британское издание, совершенно правильно решив не вешать ярлыков до решения суда, не утверждает, а всего лишь предполагает. Но куда Evening Standard до стандартов азербайджанской журналистики! Представители отечественной «четвертой власти» решили, что если нельзя, но очень хочется, то можно. В итоге, наши СМИ уверенно заявили, что в Evening Standard написано про Абульфаса Гараева и его супругу и Эльчина Гулиева с супругой. Хотя в реальности, в Evening Standard говорилось о замораживании счетов мужа и жены, именуемых X и Y, имена которых решено не называть, а сохранить их анонимность.

Если говорить чуть подробнее, то в статье британской газеты пишут о том, что все сейчас находится на ранней стадии разбирательства, а «Х имеет отношение к высокопоставленным правительственным чиновникам в Азербайджане». Опять же, нет имен А.Гараева и Э.Гулиева! Есть только намек, без имен, да еще и с оговоркой, что важно сохранить анонимность и все доказать. Но азербайджанским СМИ на все эти «мелочи» наплевать. Они пошли своим, увы, традиционным путем высасывания сенсации из пальца.

Получается парадоксальная, на первый взгляд, ситуация. Прямо, как в азербайджанской пословице: в доме у девушки празднуют ее свадьбу, а она сама даже не в курсе дела. В азербайджанских СМИ, со ссылкой на Evening Standard пишут о том, чего в самой газете Evening Standard просто не было. Единственная азербайджанская супружеская пара, о которой говорилось в статье в британском издании – это Замира Гаджиева и ее муж, имени которого также решили не указывать, ограничившись упоминанием о том, что это азербайджанский банкир. Речь идет, как понятно всем в нашей стране о Джахангире Гаджиеве, бывшем председателе правления ОАО «Международный банк Азербайджана», которого в октябре 2016 года суд признал виновным в хищении у банка свыше 211 миллионов манатов (около 138 млн в долларовом эквиваленте по курсу того времени) и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Но, о Д.Гаджиеве и З.Гаджиевой, что забавно, в сообщениях азербайджанских СМИ как раз нет ни слова. Случайность? Не знаю. Но то, что на А.Гараева и его супругу, а также на Э.Гулиева и его супругу навешали ярлыки, сделали их фигурантами скандала, в котором, в реальности нет их имен, это очевидный факт. Фактом не является и то, что правительство Азербайджана пытается вернуть вывезенные в Британию денежные средства на родину. Нет такого запроса в реальности! И в статье Evening Standard также нет ничего близкого к такому утверждению. Но, увы, вынужден констатировать, что отечественная пресса кишит фантазерами, случайными в профессии людьми, дилетантами. Они живут в параллельной реальности. В той, в которой можно врать, придумывать, приписывать влиятельному британскому СМИ то, чего в нем не было. В ней можно опровергать Конфуция и находить черную кошку в темной комнате, даже если ее там нет.