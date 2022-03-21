Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сайту Euronews из-за т.н. фейков о «специальной военной операции» РФ в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Прокуратура обвинила СМИ в систематическом размещении недостоверной информации о проводимой ВС РФ «специальной военной операции», а также информации с призывами к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории России.

Ранее Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к 32 ресурсам. В частности, в список попали сайты издания Bellingcat (СМИ-иноагент по решению Минюста), эстонской газеты Postimees, израильского русскоязычного Девятого канала, «Еврорадио» из Беларуси и «Новых известий».

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию TJournal на территории РФ по требованию Генпрокуратуры от 27 февраля.

Также РКН ограничил доступ к ресурсам «Дождя» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы».