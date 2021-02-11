«Это не миротворческая миссия в Карабахе – Россия прорывает коридор на Ближний Восток» — Арастун Оруджлу

«Президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава оборонного ведомства Сергей Шойгу лично занимаются вопросом возвращения армянских пленных из Азербайджана». Об этом заявил журналистам посол России в Армении Сергей Копыркин.

«Что касается возвращения армянских пленных, то это — в ряду приоритетов Трехстороннего заявления от 9 ноября (ТСЗ). Не преувеличиваю, это тот вопрос, которым лично занимается президент нашей страны, министры иностранных дел и обороны. Решение этого вопроса, возможно, не будет так скоро, как ожидается, но, поверьте, делается максимальное. Я уверен, он точно решится», — заявил он.

Власти Армении не сообщают точное число армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, ссылаясь на гостайну. Однако по данным различных источников, в армянском списке на обмен значатся более 140 имен. В Европейском суде по правам человека находятся запросы о 228 армянах, находящихся в азербайджанском плену.

Наши власти, как известно, называют большую часть из этих лиц не военнопленными, а вооруженными диверсантами и террористами, поскольку задержаны они были на территории Азербайджана много позже завершения войны.

Кстати, высказываются версии, что это та самая проблема, которую Азербайджан готов решать только в обмен на выполнение всех условий ТСЗ – а именно, реальное расформирование подразделений и вывод всех вооруженных армян из Нагорного Карабаха на территорию Армении. Насколько может соответствовать действительности эта версия? И если посол Копыркин прав, сколь долго и принципиально Баку готов стоять на своем в разговоре с Кремлем на эту тему? Можно ли тут обратиться за поддержкой своей позиции к президенту Эрдогану? Способен ли тот повлиять на ситуацию своим авторитетом? В конце концов, зачем-то же нужен появившийся недавно Совместный российско-турецкий Мониторинговый Центр под Агдамом.

Эту ситуацию комментирует # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Самая главная проблема заключается в том, что российские так называемые миротворцы в Карабахе фактически не выполняют условия ТСЗ. То есть, они часто занимаются гуманитарными вопросами, доставкой каких-то грузов, теми вещами, что не касаются их функций непосредственно как миротворцев.

Я называю их «так называемыми», поскольку считаю, что они совершенно незаконно находятся на территории Азербайджана. У них нет абсолютно никакого мандата для миротворческой операции, нет никакого юридического решения этого вопроса в рамках законов Азербайджана, даже в рамках двусторонних соглашений – они вошли на территорию нашей страны только на основании ТСЗ, которое само по себе не является юридическим документом, противоречит законам АР, и в том числе Конституции.

С одной стороны, это позволяет нам в какой-то момент чисто юридически, в правовом смысле поставить вопрос о выводе российских войск из АР, потому что у них нет статуса, он не определен. С другой стороны, это позволяет и российским войскам вести себя бесцеремонно и выполнять чисто те задачи, которые соответствуют геополитическим интересам самой России.

Я считаю, что они совершенно не выполняют миротворческую миссию – они прорывают коридор на Ближний Восток, в этом их задача. Об этом я говорил еще в июле, во время эскалации на Товузско-Тавушском участке границы. Что Россия собирается вводить войска, что она хочет взять под свой контроль коммуникации, и что защищать она будет карабахских армян.

И поэтому посол РФ в Ереване так спокойно говорит о пленных, хотя на самом деле это диверсанты, которые незаконно оказались на территории Азербайджана и совершили там провокации, диверсионные акты. Кстати, среди них выявлены и иностранные граждане, о чем Россия предпочитает умалчивать.

Сегодня Москве крайне необходимо защитить армянскую общину НК, более того, со временем поднять вопрос об их статусе. Лавров недавно достаточно открыто дал это понять.

Я думаю, что Азербайджан должен отнестись к этим моментам со всей серьезностью. Причем не только власти, но и общественность, политические партии, масс-медиа. Мы должны открыто говорить, что Россия не только не выполняет свои обязательства, но ее деятельность направлена против Азербайджана.

Сейчас российская сторона не говорит о том, что среди задержанных диверсантов обнаружены армянские наемники из стран Ближнего Востока, хотя до последнего времени продолжала клеветать в этом смысле на Азербайджан на самом высоком уровне – шефа СВР, официальных лиц МИДа и других российских ведомств. То есть, РФ ведет себя по отношению к АР открыто враждебно, а мы всё пытаемся дружить с ней. Этой дружбы не получится.

Поэтому, я думаю, мы должны сегодня в первую очередь укрепить свои ВС именно на линии соприкосновения. Мне совершенно непонятно, почему не происходит переселение наших беженцев в такие населенные пункты как Кельбаджар, Шуша, Гадрут, где есть условия для проживания – ведь там до недавнего времени жили армяне.

И я думаю, что, только почувствовав нашу решимость, Россия и Армения станут считаться с интересами Азербайджана.

Мы должны сейчас подписать военное соглашение с Турцией и разместить турецкий военный контингент на территории Азербайджана. Разместить в тех ключевых точках, которые сегодня уязвимы. А это Гадрут, Шуша, Кельбаджар и Джебраильский район, через который проходят коммуникации в Иран.

Всё это в прицеле российских интересов, и отстоять это мы можем только при поддержке очень надежного союзника. Это только Турция.

Россия будет пытаться взять под свой контроль всё, что я обозначил выше, это однозначно. Потому что кольцо вокруг Ирана сжимается, Ближний Восток бурлит, и России нужно прорваться туда. Я вижу ситуацию таким образом.

Только увидев решительные действия Азербайджана, Россия может начать, наконец, разоружать армян на территории Нагорного Карабаха.

P.S. Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией. Он был осуществлен во вторник, 9 февраля, при помощи российских миротворцев. Об этом «Интерфаксу» рассказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Он сообщил, что в результате проведенной работы российскими миротворцами самолет ВКС России доставил в Баку одного человека, находившегося в плену. При этом в Ереван были возвращены пять пленных, уведомил Мурадов.