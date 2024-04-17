Миссию российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана можно считать полностью выполненной, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

Он отметил, что миротворцы сыграли важную роль. «Мирное население удалось сохранить, им помогали и в лечении, и в обеспечении водой и продовольствием. Сейчас миссию можно считать полностью выполненной, а значит, нашим военным пора возвращаться домой», — сказал Журавлев.

Депутат отметил, что миротворцы теперь не нужны, поскольку в Карабахе нет никаких противоборствующих сторон, а с тем, что Карабах принадлежит Азербайджану, никто не спорит.

Отметим, что российские миротворцы находились в Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, подписанного 10 ноября 2020 года. Согласно договоренностям, миротворцы должны были дислоцироваться в регионе до 2025 года.

17 апреля помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что высшее руководство Азербайджана и России приняло совместное решение о досрочном выводе российских миротворцев с азербайджанской территории.