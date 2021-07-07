Эстония ждет от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула Марта Лятте в Санкт- Петербурге и считает предъявленные ему обвинения безосновательными, сообщила в среду министр иностранных дел балтийской республики Эва-Мария Лийметс.

Ранее ФСБ России сообщило, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечается, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. В МИД Эстонии назвали задержание Лятте «постановкой» и провокацией.(РИА Новости)