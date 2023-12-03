Иран назначил нового генерального консула в Нахчыване.

Как сообщает АПА, Азиз Мансури назначен новым генеральным консулом Ирана в Нахчыванской Автономной Республике.

На этом посту он сменил Сеида Ахмеда Хусейна.

Отметим, что новый генеральный консул встретился в Тебризе с губернатором Восточного Азербайджана.

Касаясь отношений с Нахчыванской Автономной Республикой, Азиз Мансури заявил о готовности к сотрудничеству с провинцией Восточный Азербайджан в развитии связей между Ираном и Азербайджанской Республикой.