Власти Эстонии предупредили, что россияне могут лишиться своей недвижимости в стране. Речь идет о тех, кто потерял к ней доступ из-за санкций и влезет в долги, уточнил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар.

Он отметил, что гражданам России принадлежит 41 351 объект недвижимости в Эстонии. При этом почти 4500 владельцев не имеют вида на жительство и нуждаются в визе для посещения страны, однако власти прекратили выдавать ее несколько недель назад. В итоге россияне могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости.

Коммусаар предложил таким людям нанять управляющего, чтобы проводить все финансовые операции через третьих лиц. В противном случае недвижимость могут конфисковать за долги.

По словам вице-канцлера МВД, в сложившейся ситуации важно учитывать контекст санкций. «Причиной этого последствия является российская власть, которая решила вторгнуться в Украину, и, разумеется, жители России страдают из-за этого. В наших общих интересах, чтобы война в Украине быстрее закончилась», — отметил он. (moscowtimes.ru)