Испанское правительство намерено отменить программу, дающую иностранцам «золотые визы» в обмен на инвестиции в недвижимость, объявил премьер-министр страны Педро Санчес. Об этом пишет Financial Times.

Сейчас граждане стран, не входящих в Евросоюз, могут получить испанский вид на жительство сроком на три года, инвестировав в недвижимость в стране не менее 500 тысяч евро.

Отказ от программы позволит улучшить ситуацию с доступностью жилья в Испании, отметил Санчес.

«На данный момент 94 из 100 подобных виз выдаются за инвестиции в недвижимость в крупных городах, которые уже столкнулись с очень трудным рынком. Те, кто уже живет там, работает и платит налоги, практически не могут найти достойное жилье», — сказал премьер.