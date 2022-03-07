6 марта в 56 городах России жители страны вышли на антивоенные акции против российской агрессии на территории Украины.

По последним данным известно о 4357 задержанных, передает Белсат. Из них 13 человек — журналисты, и 113 — несовершеннолетние.

В Москве полиция схватила 810 человек, в Санкт-Петербурге − 383, в Новосибирске − 280. Сообщается о грубом применении силы к протестующим.

Всего с начала протестов против войны с Украиной задержали 12 724 человек в более чем 100 городах.

Известно множество случаев употребления чрезмерной силы силовиками, которые проводили задержания: избивали дубинками и применяли электрошокеры.

В Петербурге возбуждено первое уголовное дело в связи с антивоенными протестами 6 марта. Фигурантами дела стали участники акции, которые попытались отбить задержанного. Судя по опубликованному видео, протестующие, пробегая мимо силовика, толкнули его. В тот момент сотрудник правоохранительных органов удерживал задержанного, которого перед этим бил дубинкой. МВД квалифицирует это как «нападение на сотрудников полиции». В Москве на Комсомольском проспекте в аварию попал автозак с 13 задержанными. При аварии пострадали полицейские, которых отвезли на скорой помощи. Один задержанный обратился в травмпункт.

По цифрам и охвату городов очевидно, что недовольство тем, что творит Кремль в соседней Украине заметно растет. Есть ли надежды на протестный потенциал внутри России, на то, что в конце концов он проявит себя в такой мере, что власть уже не сможет физически успевать проводить судебные заседания, чтобы засадить за решетку очередную партию поднявших голос, что перестанет хватать мест в СИЗО?

Люди видят, какие санкции ввел цивилизованный мир, может ли это стать дополнительным побудительным мотивом для выступлений уже гораздо большего количества граждан России? И каким будет ответ на всё это власти, в конце концов?

Своими мыслями по этому поводу поделились с # известные эксперты.

Алексей Романов, российский журналист, блогер:

— Перестанет хватать мест в специзоляторах и в СИЗО? Как вы себе это представляете? Если будет такая необходимость, людей набьют в камеры так, что те и сесть не смогут, вспомните пример Беларуси 2020 года, Окрестино.

Но скорее всего, идти на такие меры и не понадобится. Сегодня в России нет сколько-нибудь значимого протестного потенциала. Те немногие, кто рискнул вчера выйти на улицы российских городов, сделали это в обстоятельствах, когда с одной стороны, война в Украине не стала рутиной, а с другой, не успел ещё в полной мере развернуться репрессивный аппарат. Даже по новой «антифейковой» статье ко вчерашнему дню на всю страну было возбуждено лишь одно или два уголовных дела.

Нет, ожидать по-настоящему массовых протестов в России сейчас не имеет смысла. Их не будет. Российская власть сейчас пытается оккупировать Украину, Россию она уже оккупировала.

Сергей Жаворонков, сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», старший эксперт Института экономического развития имени Гайдара (Москва):

— Имеющейся численности протестующих власть, очевидно, не испугается. Думаю, что именно численность является главным критерием успешных акций — глядя на соседей, люди выходят сами. У власти же нет иного ответа, кроме как усиление репрессий. В России уже более 2 лет запрещены даже одиночные пикеты, под предлогом коронавируса. За неоднократное нарушение правил проведения массовых акций возможно и тюремное заключение. Кроме того, к призывающим выйти на них применяются многомиллионные штрафы — типа, компенсация неплановой работы полиции. В какой момент протестующих станет слишком много — мы не можем предсказать. На пике акций 2011-2012 г. численность превышала 100 тыс., во время протестов по нерегистрации кандидатов в Мосгордуму — около 60 тыс. Но и этого не оказалось достаточно.