«Если учитель ставит двойку, он ставит ее себе» – необходимо менять подход к подготовке педагогов

15 марта в стране стартовал опрос, целью которого является оценка факторов, влияющих на качество образования в стране. За три дня было получено 10 812 отзывов, о чем в прямом эфире в Facebook заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Лидирует такой фактор, как уровень профессионализма педагогов. Его указали 33,3% проголосовавших и это было ожидаемо. Самое важное в учебном процессе – знания учителя и умение передать их своим ученикам, а также найти к ним подход. Тогда и недостатки оснащения, и огрехи в учебниках будут не так страшны (хотя, безусловно, над их исправлением необходимо работать), и психологическая обстановка в школе будет более здоровой.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров согласен с тем, что уровень профессионализма педагога – основной фактор, влияющий на качество образования.

«Все сегодняшние проблемы образования в том, что наш учитель по сути своей остается советским учителем. Его подготовка до недавнего времени была ориентирована на советские традиции подготовки учителей. Когда мне говорят о том, что сейчас среди молодежи есть хорошие педагоги, я всегда отвечаю, что они хорошие педагоги не благодаря, а вопреки их профессиональной подготовке», – сказал он #.

По его словам, студентов педагогических вузов загружают огромным объемом информации, которую они вынуждены заучивать наизусть. Но их мало обучают тому, как работать с учащимися, какие компетенции нужны учителю.

Второй бич – то, что в стране готовят учителей-предметников, но сначала надо готовить учителя, а потом уделять внимание его предмету, подчеркивает эксперт.

«При приеме на педагогические факультеты нужны творческие конкурсы, и я говорю об этом уже много лет. Какой смысл в том, что учитель обладает знаниями своего предмета, если он не любит детей? Если не способен с ними работать? Если у него агрессивные наклонности? Если у него нет творческих задатков? У учителя должна быть способность к дискуссии, умение поощрять противоположное мнение, развивать критическое мышление у детей. Но этому всему в наших вузах не учат. Нужен иной подход к вузовской подготовке учителей, а для этого нужны кадры, которые смогут ее обеспечить», –говорит Джахангиров.

За короткое время учителей, профессоров, доцентов нового поколения не взрастить, но есть совместная программа подготовки специалистов в области политики образования и управления образованием. Все силы, по его словам, нужно бросить на то, чтобы на уровне магистратуры подготовить высококомпетентных специалистов в области образования, обучения и развития школьников. А потом привлечь их к преподаванию, и они смогут изменить философию обучения педагогическим специальностям на уровне бакалавриата.

«Со старым багажом подготовить нового учителя невозможно. Авторитарный по своей сути преподаватель не способен подготовить демократичного, прекрасно управляющего классом, способного терпеливо выслушивать различные мнения и т.д., учителя», – уверен эксперт.

Джахангиров подчеркнул, что учитель, ставящий двойку своему ученику, ставит двойку самому себе. К каждому школьнику надо относиться с уважением и вниманием, подчеркивает он.

«Важно работать не только с теми, кто сразу решают поставленные задачи, но и с теми, у кого не получается это сделать. Если сегодня ученик отстает в знаниях незначительно, то завтра разрыв будет уже больше. Отмечу и то, что много талантов загублено из-за того, что педагоги не определили форму их интеллекта. Тут уместно упомянуть Ховарда Гарднера с его теорией множественного интеллекта. Ученик, который не может усвоить математику, не всегда не может это сделать по причине лени. У него может не быть логико-математического интеллекта, зато он, например, одарен музыкально. Может быть он будущий Моцарт, и не страшно, что он не разбирается в косинусах и синусах. К каждому ученику должен быть свой подход, и учитель должен, если не индивидуализировать, то хотя бы дифференцировать процесс обучения», – говорит заслуженный учитель.

Заместитель председателя общественного совета при Минобразования Надир Исрафилов считает, что не нужно избавляться от советского педагогического наследия, так как в нем было много положительного.

По его убеждению, приобретенный за 70 лет советской власти опыт надо было сохранить и, развивая его, перейти к новым формам, но проблема как раз в том, что многое было разрушено.

Он также согласен с тем, что многое в учебном процессе зависит от профессионализма педагога, как и с тем, что для того, чтобы в школе были квалифицированные педагоги необходимо, чтобы их хорошо обучали в вузах.

«Еще один момент – отсутствие у выпускников педагогических вузов практического опыта. Раньше для этих целей существовали базовые школы, в частности школа №31. И сейчас нужно 10-15 базовых школ, где будущие педагоги смогут приобрести необходимые им навыки. Только теоретических знаний недостаточно. К тому же важны не только знания, но и умение их применять, а для этого нужно знать методику», – подчеркнул Исрафилов.

По его словам, педагог должен заинтересовать учеников, тогда как сейчас большинство уроков проходят по одному и тому же сценарию и дети на них откровенно скучают. Занятия должны проходить в разных форматах, в них должно быть больше интерактивности.

В советский период особое внимание уделялось и повышению квалификации в институте усовершенствования учителей. В тогда единой стране были такие институты как республиканского, так и всесоюзного значения. Сейчас в Азербайджане действует институт учителей, но, как считают некоторые специалисты, уровень уже не тот, что был когда-то. И эта сфера также нуждается в улучшении.

Только подход к проблеме в комплексе будет способствовать ее разрешению и, возможно, тогда в школах, наконец, будут преподавать те, для кого профессия учителя – призвание, а не случайные люди.