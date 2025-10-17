Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила направлять грузинских педагогов в Россию на фоне объявленной реформы образования в стране. Соответствующее заявление она разместила в социальной сети Facebook.

В своем посте Зурабишвили иронично прокомментировала информацию о том, что преподаватели из города Гори прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге.

«Отправляйте горийских педагогов в Россию, а ваших детей — в самые дорогие тбилисские европейские школы, а затем в частные американские или европейские университеты!» — написала экс-президент.