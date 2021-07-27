Зангезурский вопрос – это самый острый вопрос, который обсуждается в постконфликтный период. Армянская сторона отказывается предоставлять коридор Азербайджану, в то время как президент Азербайджана говорит о том, что Зангезур – это «историческая земля Азербайджана».

Все это выливается в жесткие противостояния и даже перестрелки на границе. О том, как можно охарактеризовать отношения Азербайджана и Армении в поствоенный период, предоставит ли Армения Азербайджану коридор до Нахчывана, рассказал в интервью # экс-министр иностранных дел Азербайджана, политолог Тофиг Зульфугаров.

— Сейчас вокруг Зангезурского коридора идут много разных разговоров, кроме того, наблюдается напряженность на азербайджано-армянской границе. Что происходит?

— Когда мы говорим Зангезурский коридор, разные люди подразумевают разные вещи – экстерриториальная коммуникация ли это, либо — исторические земли, на которые претендует Азербайджан? Исходя из этого мы и должны представлять, о чем идет речь.

Я думаю, что на сегодняшний момент Азербайджан требует исполнения договоренностей, которые были достигнуты в заявления от 10 ноября. Армения же уклоняется от выполнения всех пунктов этого соглашения.

— Но армяне утверждают, что в заявлении от 10 ноября нет слова «коридор». Есть формулировка о разблокировке региона и предоставлении гарантий безопасности для связей Азербайджана с Нахчываном и Турцией.

— Коридор имеет специфическое значение. Коридор имеет экстерриториальный статус. Азербайджан для обеспечения безопасности армян в Карабахе взял на себя обязательство предоставить экстерриториальный коридор — Лачинский, который находится под контролем МС России сроком на 5 лет. Логическим продолжением этого должно быть предоставление со стороны Армении подобного коридора, но уже на бессрочной основе. Потому что по-другому толковать 9-й пункт заявления от 10 ноября невозможно.

— Но ведь Армения может предоставить дороги, которые будут контролировать ФСБ России, и на этом ограничиться, а не предоставлять коридор…

— Все вопросы обговорены. В данном случае, если у нас не будет коридора, то и мы можем отклониться от своих обязательств. При этом российские миротворческие силы могут там находиться 5 лет, а в отношении Зангезурского коридора подобных временных рамок не существуют. Мы тоже можем закрыть Лачинский коридор и предоставить МС России дорогу через альтернативные маршруты.

Кроме того, Азербайджан сейчас не территориальные претензии к Армении выдвигает, а поднимает вопросы в контексте норм гуманитарного права. Зангезур был незаконно передан большевиками Армении 100 лет тому назад. Затем там проводилась этническая чистка. Сейчас Азербайджан требует восстановлении прав этих людей. Теоретически эти территории могут быть восстановлены в следующей вариации:

1) передача этих территорий Азербайджану, потому что, как показывает практика, Армения не смогла обеспечить право на проживание азербайджанского большинства на тот период;

2) допустим они отказали, но тогда мы можем потребовать, чтобы они рассмотрели восстановление прав людей, которые оттуда изгнаны. Тогда Армения могла бы им предоставить определенный статус.

— Не кажется ли вам, что эти коридоры и разблокировка региона выгодна Армении?

— Армения имела коммуникации через Грузию и Иран. Полноценной блокады у них было. Да, им было достаточно сложно, но в реальности они могли себе позволить многое. Дело в том, что в создании подобных коммуникаций заинтересованы многие региональные игроки, такие как Россия, Турция, Иран, Китай, ЕС. Армения в этой игре не играет никакой роли. Экстерриториальный коридор – это интерес больших государств, и Армения не сможет долго сопротивляться. В этом и вся проблема. Армения обязана выполнить этот акт о капитуляции.

Мы должны понимать, что нынешняя ситуация – это результат военной победы Азербайджана над агрессором. Армения еще будет платить контрибуции, восстанавливать коридоры, обеспечивать права людей, которые были изгнаны из Армении в 1989 году, а их целых 300 тысяч. Армения будет отвечать по всем законам побежденной страны. Агрессор должен быть наказан, и Россия тоже понимает это.