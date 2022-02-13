Всех всполошило объявление Байдена о дате нового вторжения России в Украину. 16 февраля – этот день он назвал в ходе переговоров с лидерами стран Евросоюза и НАТО, пишет Politico.

Несколько официальных лиц в США подтвердили это заявление президента. При этом Вашингтон предупредил союзников, что непосредственно наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Однако, пишет издание, европейцы отнеслись к предупреждению с долей скепсиса. Представители ЕС дали понять, что иначе интерпретируют данные разведки и «отказываются покупать» слух о нападении.

Тем не менее, после переговоров ряд стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину в ближайшее время. Южная Корея запретила соотечественникам посещать территорию этого государства с 13 января. Великобритания объявила об эвакуации сотрудников посольства, ее гражданам рекомендовали воздерживаться от любых поездок в Украину, а тем, кто уже находится там, посоветовали уезжать, «пока они могут» и пока «доступны коммерческие средства».

Также стало известно о намерении США вывезти своих дипломатов. МИД Новой Зеландии призвал граждан страны немедленно покинуть Украину. МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину «в связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией». До этого эвакуацию семей дипломатов из Киева начал Израиль, власти Нидерландов и Латвии порекомендовали своим гражданам уезжать из Украины.

То есть, мы видим достаточно серьезную панику на международном уровне.

При этом руководство Украины призывает всех сохранять спокойствие.

Киев просит предоставить ему доказательства информации о том, что Россия планирует вторжение на 16 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вел украинский телеканал «Наш».

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16-го числа Российской Федерации в Украину, давайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал Зеленский.

По его словам, власти признают наличие рисков и понимают их, а рассчитывать страна может лишь на своих граждан и свои вооруженные силы. Зеленский добавил, Украина готова к любым действиям «с любой стороны, с любых границ».

«Я считаю, что сейчас на информационном пространстве многовато информации о глубокой полномасштабной войне с Российской Федерацией», — заявил президент.

Зеленский и прежде сомневался в информации о скором вторжении России в Украину. Во время обращения к нации в середине января он сказал, что война в стране длится уже восьмой год, сейчас стало больше не рисков, а ажиотажа вокруг происходящего.

Но не поменялась ли ситуация теперь – в середине февраля? Как-то слишком уж силен разрыв в настроениях, и трудно сделать однозначный вывод, какие из них ближе к истине.

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные зарубежные эксперты.

Марк Фейгин, российский общественный деятель, кандидат юридических наук:

— Я считаю, что недоверчивая реакция Зеленского вызвана желанием предупредить возможные негативные последствия для Украины (как в экономической, так и иных сферах). Однако это чревато опасным балансированием между такими рисками и потерей суверенитета в результате отказа от мобилизации и боязни спровоцировать агрессию Москвы. Это явно противоречит его призывам о военной помощи Киеву со стороны алармистов-союзников Украины. Военная помощь, которую запрашивает Киев, предполагает невозможность игнорирования им рисков вторжения. Если РФ не демонстрирует признаков скорого нападения, то к чему средства ПВО и иные эффективные вооружения? Поэтому лучше потерять в деньгах, чем в суверенитете.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— В первую очередь вывод дипломатических работников и начало эвакуации части иностранных граждан из Украины — это не маркер более глубокого и полного уверенности знания иностранных государств о неизбежности вторжения РФ в Украину. Это в первую очередь меры предосторожности: значительная часть государств, принявших решение, не вовлечены глубоко в украинско-российский конфликт и не имеют достаточно прямых данных. Здесь скорее можно сказать, что государства в этом решении ориентировались на США.

В то же время переговоры находятся в очень сложном положении. РФ использует меры по накачке ситуации ложными поводами, которые могут быть использованы Россией в любой момент, если переговоры окончательно утратят значение для Москвы. При этом конечная стратегия российской стороны и достижимые пределы консенсуса с Западом остаются в целом непонятными. Однако повышенное внимание со стороны США к риску нового обострения является одним из частично успешных инструментов снижения агрессивности российской стороны, своеобразной страховки от вероятности новой войны, и подготовки общественного мнения западного мира к консолидации вокруг необходимости мер давления на РФ. В конечном итоге, невозможно сказать аргументированно ни о гарантированной эскалации, ни о надуманности разговоров о ее подготовке.