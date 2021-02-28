«Если мы обязаны дать статус 60-70 тысяч армянам, то потом возникнут вопросы статуса и других меньшинств в Азербайджане»

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что война закончилась победой Азербайджана, а конфликт заканчивается, так как желает Азербайджан», — об этом # сказал политолог Зардушт Ализаде, говоря о главных итогах пресс-конференции президента Азербайджана, на которой были затронуты вопросы миротворцев и статуса Карабаха.

По словам аналитика, по заявлению президента было видно, что он позитивно настроен в отношении миротворцев в отличие от части азербайджанского общества, которая считает, что нахождение миротворцев в Карабахе – это потеря суверенитета Азербайджана.

«Эти люди считают, что миротворцы должны уйти сразу же. Это малограмотные люди, могут так говорить думать и этого требовать. Однако Ильхам Алиев уверен в своих позитивных отношениях с российской властью, в особенности с Путиным, и поэтому он к этим миротворцам относится позитивно. Президент Азербайджана никакой опасности от них не видит», — считает политолог.

Ализаде также добавил, что одной из главных тем, которую президент затронул – это то, что Азербайджан не будет обсуждать вопрос статуса Карабаха.

«В своем выступлении президент предупредил о возникновении каких-либо интриг вокруг статуса Карабаха. Он не хочет ввязываться в эти обсуждения. Возникает вопрос, если мы обязаны дать статус 60-70 тысяч армянам, то потом возникнут вопросы статуса и других меньшинств в Азербайджане. Таким образом, стоит вопрос существования самого Азербайджана. Поэтому президент говорит о том, что никакого статуса не будет», — подчеркнул он.

Говоря о том, что страны-члены МГ ОБСЕ будут настаивать на обсуждении вопроса статуса, аналитик сказал, что кроме России у других стран-членов нет реальных рычагов давления для того, чтобы Азербайджан обсуждал этот вопрос.

«У Армении тем более нет никаких ресурсов, заставить Азербайджан обсуждать какой-то статус. Так что Армения сейчас занята своими внутренними разборками, в Карабахе контролируют ситуацию миротворцы, а у Ильхама Алиева хорошие отношения с высшим руководством этих миротворцев, поэтому он ведет себя уверенно. Он, по сути, подтверждает, что война закончилась победой Азербайджана, а конфликт заканчивается, так как желает этого Азербайджан. Такую формулировку он представил азербайджанскому обществу. Как будет на самом деле — покажет время», — считает аналитик.

В свою очередь политолог Тофиг Зульфугаров также считает, что пресс-конференция для зарубежных и местных СМИ была адресована, прежде всего, азербайджанскому общественному мнению.

«Ответы в основном были по тем вопросам, которые возникли у местного общества после конфликта — особенно по статусу Карабаха и миротворцев. Думаю, президент дал исчерпывающие ответы на эти вопросы. Все страхи вокруг того, будет ли нам навязываться статус, угрозы вокруг присутствия сил по поддержанию мира, по словам президента, не имеют основания», — сказал политолог.

По словам аналитика, президент также дал четкий месседж реваншистским силам в Ереване.

«Не зря он повторил слова Путина о том, что будет с Арменией, если они захотят выйти из соглашения. Причем, он это говорил не раз. А затем президент уточнил, что Россия и президент Путин являются гарантами соглашения. То есть в случае выхода из соглашения, так называемым реваншистам будет от этого только хуже и больнее», — сказал аналитик.

Зульфугаров также добавил, что реинтеграция самого Карабаха будет происходить планомерно, и армяне Карабаха не получат каких-то особых, отличающихся от других граждан Азербайджана прав.

«Процесс нормализации ситуации и поэтапный процесс реинтеграции в азербайджанское общество при помощи миротворцев — это именно та причина, по которой миротворцы должны находиться в Карабахе. Должен пройти адаптационный период. Сама реинтеграция подразумевает несколько аспектов — это долгий процесс, тут должно быть задействовано несколько вопросов, начиная от правового поля, заканчивая гуманитарным», — сказал он.

По словам эксперта, решение многих вопросов требует определенного времени для привыкания, и это касается не только армян, но и азербайджанцев, которые станут соседями армян в Карабахе.

«Сейчас нельзя утверждать, что общины готовят видеть друг в друге соседей. Президент задал политическую директиву тому, как он видит ситуацию, теперь настанет время, когда правоохранительные структуры должны будут дать набор предложений для стабилизации ситуации с точки зрения безопасности. Потом подтянутся другие структуры со своими предложениями», — резюмировал он.