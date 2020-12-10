«Если к власти придет Вазген Манукян, которого я знаю лично, он уничтожит Армению» — азербайджанский эксперт

На фоне победного парада в Баку, где была представлена трофейная военная техника, а также принимал участие президент Турции Раджеп Тайиб Эрдоган, в Ереване вновь состоялся митинг требующий отставки Пашиняна.

Вообще нужно сказать, что митинги в Ереване не прекращаются после подписания капитуляции 10 ноября, однако Пашинян пока не уходит и уходить, по всей видимости, не собирается.

По мнению политолога Зардушта Ализаде, 16 оппозиционных партий Армении, из которых всего одна парламентская, являются политическими «лилипутами» и ни на что не могут повлиять.

«Эти люди ничего не смогут сделать с Пашиняном. Он сейчас контролирует госаппарат, также пользуется доверием значительной части населения. Те политические силы, которые сейчас в Армении рвутся к власти, не собираются спасать страну, там уже нечего спасать, а рвутся занять должности и продолжать воровать, как они когда-то воровали до Пашиняна», — прокомментировал политолог «Зеркало».

По словам собеседника, армянская оппозиция не имеет никакой альтернативной политической и экономической программы, а потому предложить им армянскому обществу нечего.

«У них полностью отсутствует стратегия и нет опытных кадров. Внутриполитическую ситуацию в Армении я бы охарактеризовал как возня с надеждой оппозиции, воспользовавшись ситуацией свергнуть народного варчапета.

Аналитик также считает, что в скором народ успокоится, все остынет, и только к середине или в конце следующего года, Пашинян сам подаст в отставку.

«До того, пока все пункты этих соглашений не будут выполнены, он будет сидеть, и Россия его будет поддерживать. Кремль его поддерживает по простой причине, легитимность подписанному заявлению 10 ноября, придает три подписи: Алиева, Путина и Пашиняна. Если же сегодня Пашиняна убрать, то легитимность этого документа ослабнет, а России это абсолютно не нужно», — добавил он.

Ализаде добавил, что после поражения, Пашинян стал абсолютно управляемым и его уже не стоит убирать.

«Сейчас Армения де-факто стала провинцией России, подобием Южной Осетии. Поэтому причин для того, чтобы убрать Пашиняна, нет. Причины есть у жадных, старых кадров, таких как Вазген Манукян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и других, а армянское общество устало от них. Пашинян имеет определенную поддержку у власти, а эти 16 партий – это неопытные маргиналы»,- добавил он.

Эксперт также сказал, что армянским политикам стоило бы понять, что они проиграли войну, около 5 тысяч убитых солдат, примерно столько же раненных, если не больше.

«Экономика этой страны в ужасном состоянии, и на сегодня она стала придатком России. Хуже быть не может , любой политический и экономический кризис лучше, чем то, что сейчас мы видим. Если же оппозиция сможет свергнуть Пашиняна, и придут к власти оппозиционеры, такие как Вазген Манукян, которого, кстати, я знаю лично, или Серж и Роберт, то они вообще уничтожат Армению», — подчеркнул он.

По мнению политолога, если Пашинян останется у власти, то есть надежда, что он сможет договориться с Западом на каком-то этапе. «А если придут эти оппозиционеры, среди которых немало связанных с российскими спецслужбами, Армения безнадежно распадется», — резюмировал он.