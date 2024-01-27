Израиль по-прежнему твердо намерен уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, в первую очередь его руководство, после чего управление сектором Газа может перейти к технократам. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы уничтожим руководство ХАМАС так, как мы обязались», — заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о послевоенном будущем палестинского анклава.

По словам Нетаньяху, уничтожение управленческой и военной структуры ХАМАС должно исключить возможность сохранения сторонников этого движения у власти в Газе. «После этого там, конечно, надо будет создать какую-то другую структуру, управление технократов. Мы имеем в виду структуру, которая не занимается воспитанием ненависти, не платит террористам, не посылает террористов. Это желательно, мы работаем над этим, но без уничтожения ХАМАС, включая его лидеров, понятно, что ничего не выйдет», — сказал израильский премьер.