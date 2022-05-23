Все мы давно привыкли к тому, что в современном мире роль церкви обычно заключается в том, что она поддерживает свой народ, придает ему душевных сил в тяжелые времена, призывает его к поиску мирных путей решения тех или иных конфликтов, учит человеколюбию. Но этого как-то не скажешь про Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

«Властям Армении и всенациональным структурам следует проявлять бдительность, чтобы право народа Арцаха на самоопределение не стало предметом торга». Об этом говорится в новом заявлении, распространенном Высшим духовным советом ААЦ, передает NEWS.am. Не исключено, что неслучайно это заявление появилось как раз перед очередной встречей Пашиняна и Алиева в Брюсселе.

В заявлении, в частности, говорится:

«Высший духовный совет под председательством Католикоса всех армян Гарегина II, касаясь внешних и внутренних вызовов, с которыми столкнулись Армения и Арцах после 44-дневной войны, а также геополитических и региональных развитий, констатирует:

— азербайджанские власти продолжают свое предосудительное враждебное отношение к Армении, Арцаху и армянскому народу. После подписания Трехстороннего заявления Азербайджан регулярно провоцирует провокации на границах Армении и Арцаха, держит под прицелом и мирное население, продолжает удерживать военнопленных, уничтожает и присваивает армянское духовное и культурное наследие на подконтрольных ему территориях;

— в контексте геополитических событий властям Армении и всенациональным структурам следует проявлять бдительность, чтобы право народа Арцаха на самоопределение не стало предметом торга;

— мир не может быть установлен за счет унижения национального достоинства, в условиях непрекращающихся посягательств на территориальную целостность нашего государства, наличия военнопленных, продолжающихся угроз и пропаганды армянофобства со стороны Азербайджана. Мир должен основываться на принципах справедливости, достоинства и уважения прав;

— независимо от существующего давления и внешних угроз, особенно в условиях внутренней социальной поляризации, власти Армении и Арцаха не должны предпринимать шагов, угрожающих независимой армянской государственности и будущему Арцаха, не должны идти на компромисс в приверженности основным правам нации и стремлению к исторической справедливости.

Высший духовный совет призывает наш верующий народ во всем мире продолжать поддерживать наших сестер и братьев в Арцахе, с готовностью вносить вклад и способствовать укреплению Республики Арцах».

Первое, что бросается в глаза – прямая поддержка и поощрение сепаратизма на территории Азербайджана, невзирая на очевидные итоги Второй Карабахской войны. Причем вмешательством в политические вопросы занимается церковь, структура, которая вовсе не относится к светским учреждениям или к государственным органам. Как это всё следует оценивать? Ведь это дискредитация той миролюбивой роли, которую обычно исповедуют в своей деятельности все христианские церкви.

На эти вопросы # ответил директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Не стоит удивляться тому, что Армянская Апостольская Церковь так активно вмешивается в политику. Такое поведение обусловлено ее историей. Вспомним, что христианство в Армении изначально было государственной религией. Так что в Армении религия и государство изначально были едины. И в нынешней, якобы светской Республике Армения, конституция закрепила за армяно-григорианской конфессией исключительную роль «национальной церкви в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его национальной самобытности». Так что во всем том, что касается «национального», «самобытности» (а это широкий круг тем — от долмы до статуса Карабаха), у армянской церкви есть конституционное право вмешиваться в государственную политику.

Если взять конкретно Карабахский конфликт, то мирная жизнь этого региона в составе действительно светского Азербайджана означала бы конец привилегированному положению ААЦ как государственной, ее праву вмешиваться в политику, доминировать над другими конфессиями — даже другими христианскими. Ведь в Азербайджане даже Ислам, который в той или иной мере исповедуют 90% населения, не имеет такой же монопольной позиции в государственном устройстве, как ААЦ в Армении и в Карабахе.

Неудивительно, что интересы ААЦ и карабахских сепаратистов совпадают. И тут уже речь о каком-либо миротворчестве со стороны церковных иерархов не идет, они выступают единым фронтом. Впрочем, если иерархи ААЦ идут поперек политики шовинистов, они рискуют погибнуть от их рук, невзирая даже на высокий церковный сан и даже во время богослужения.

Из известных примеров упомяну лишь один, как наиболее наглядный — убийство в Нью-Йорке 24 декабря 1933 года архиепископа Леона Туряна, назначенного из Эчмиадзина примасом Восточной Епархии ААЦ США. За несколько месяцев до этого, в Чикаго на Всемирной выставке «Век прогресса», где он должен был выступить, Турян потребовал, чтобы до его выступления со сцены сняли флаг партии «Дашнакцутюн», который в 1918-1921 гг. был флагом Армянской Республики. В мероприятии участвовала советская делегация, и священник не хотел ее нервировать, чтобы потом это не отразилось на положении ААЦ в Армении. Расценив это, как предательство, дашнаки напали на него в церкви во время рождественского богослужения и убили ударами ножа для разделки мяса. Были аресты, был 5-недельный суд, два смертных приговора (замененных затем на пожизненное) и несколько длительных. Все осужденные были дашнаками.

От такой расправы и сейчас не гарантирован никто из священников, кто открыто выступит против сепаратизма, за мир и дружбу народов. Вообще, мне лично трудно поверить в то, что любая этническая церковь (не только ААЦ), отделяющая своих последователей от остальных христиан по национальному признаку, может быть чужда вируса шовинизма. Тут впору за апостолом Павлом задать риторический вопрос: «Разве разделился Христос?».

Но вот что интересно. Необходимость завершения Карабахского конфликта, подписания мира и выхода из тупика сейчас зримо разделяет армянское общество и политиков. Но заявление церковников упоминает этот важный и опасный для государственности аспект — «внутреннюю социальную поляризацию» лишь вскользь, и дает предписания лишь властям, но не оппозиции, которая собственно, и довела ситуацию вокруг Карабаха до тупика. Похоже, что террористы, как и в прошлом, пытаются манипулировать иерархами ААЦ.