Внутриполитическая ситуация в Израиле за последние сутки переживает исторический момент. После войны с Хамас позиции Биньямина Нетаньяху еще больше ослабились и сейчас в Израиле строят новую политическую конфигурацию – без Нетаньяху.

Вчера однопалатный парламент Израиля — кнессет в тайном голосовании избрал Ицхака Герцога президентом страны. 60-летний глава Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») получил в первом же туре голоса 87 парламентариев (против 26).

Комментируя свое избрание, Герцог завил, что хочет быть «президентом для всех израильтян» и работать в интересах сплочения страны. «Пришло время наводить мосты», — подчеркнул он, добавив, что борьба с антисемитизмом и ненавистью к Израилю ведется по всему миру.

Ночью же стало известно, что большинство партий в парламенте объединились и сошлись на кандидатуре националиста Нафтали Беннета, который должен быть премьером Израиля следующие 2 года.

В политической конфигурации Израиля паритет – президент страны умеренный политик, который выступает за формулировку «два государства» (Израиль и Палестина), а премьер правых националистических взглядов.

Комментируя # избрание Нафтали Беннета, политолог Михаил Магид сказал, что его иногда называют ультранационалистом, а сам он считает себя более правым, чем Биньямин Нетаньяху (правыми в израильской политике называют сторонников жесткой линии в отношении арабов).

«Он говорит, что Израиль имеет исторические права на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и оккупированные израильтянами в 1967 году сирийские Голанские высоты, и твердо выступает в поддержку израильских поселений в этих районах. Бен Каспит, колумнист Аль-Монитор и израильский политический обозреватель, отмечает, что «Беннета называют опасным идеологом, чьи идеи граничат с мессианством»», — сказал эксперт.

По его словам, Группировка Ямина («Правые»), которой руководит Беннет, опирается на колониальных израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан и другие ультраправые силы в самом Израиле, резко анти-арабские и обосновывающие борьбу против арабов с помощью религии.

«Это так называемый религиозный сионизм, сторонники которого считают сионистский Израиль мессианским государством. Данную позицию осуждают многие сторонники традиционного иудаизма», — подчеркнул он.

Аналитик, характеризуя нового приемника Нетаньяху, сказал, Беннет — предприниматель сектора высоких технологий, у которого за плечами по крайней мере одна компания среднего размера, освободившая его от финансовых забот (в 1999 году Беннет стал соучредителем и генеральным директором «Cyota» — компании, занимающейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности. «Cyota» была продана в 2005 году компании RSA Security за $145 000 000 — прим.).

«Ему 49 лет, он сын еврейских иммигрантов из Сан-Франциско. Он прилежный и талантливый человек. В отличие от большинства своих собратьев по религии, правых верующих, культурная среда, в которой вращался Беннет находится под влиянием либеральных взглядов богатого тель-авивского района Раанана, который он называет домом, и высокотехнологичного сообщества, где он процветал. Однако, каким бы ни было либеральное окружение Беннета, он во время службы в Армии обороны Израиля (АОИ) служил командиром роты в спецподразделениях Сайерет Маткаль и Маглан», — отмечает эксперт.

Магид утверждает, что Беннет известен довольно радикальными военными планами.

«Во время войны Израиля с сектором Газа в 2014 году Беннет потребовал ввести в действие «план уничтожения террористической инфраструктуры в Газе» без необходимости вторжения в анклав или его оккупации. Его так называемый «План Кратер» состоял из длительных авиаударов наряду с точечными рейдами коммандос. Иными словами, он хотел подвергнуть Газу радикальному разрушению», — отметил эксперт.

Говоря о позиции Беннета в отношении Ирана, аналитик сказал, что Беннет предлагал правительству следующий план: «Если что-то взрывается в Израиле, то что-то должно взрываться и в Тегеране».

«Фактически, он предложил, в случае обстрелов по Израилю с севера (южный Ливан, место базирования шиитской группировки «Хезболла), перенести военные действия на территорию Ирана, заявив: «Нет смысла продолжать бороться с щупальцами осьминога раз за разом, не задев его голову».

Когда Беннет был министром обороны в правительстве Биньямина Нетаньяху, он обсуждал возможность крупной военной операции Израиля в Сирии с целью разрушения созданной там иранцами инфраструктуры. Он предлагал нечто подобное его планам в Газе — максимально усилить налеты ВВС Израиля на Сирию, с тем, чтобы заставить Иран платить слишком дорогую цену за пребывание в этой стране и тем самым заставить его уйти оттуда», — добавил он.

Поэтому, по словам политолога, Беннет – это крайне правый политик, с экспансионистскими религиозными идеями и радикальными военными планами в отношении Газы и Сирии.

Однако, по словам эксперта, пока вряд ли стоит волноваться. «Сегодня Беннет крепко спеленут, связан лоскутным одеялом коалиции анти-Нетаньяху (блок Перемен), в которую входят сторонники мира — леволибералы МЕРЕЦ, и даже арабская исламистская партия Раам. Коалиция очень хрупка и, если он развяжет войну, она немедленно развалится. У его партии всего 7 мест в парламенте (Кнессете) из более чем 60 мест правящего блока. Так что он в рамках этой коалиции на войну вряд ли решится и, скорее всего, будет вести себя даже аккуратнее Нетаньяху в отношении Газы и Сирии», — сказал он.

Аналитик отмечает, что руки Беннета связаны очень сложной политической конфигурацией, участники которой просто сошлись на том, что Нетаньяху должен уйти.

«Поэтому стоит ожидать крайне осторожной политики в отношении соседей Израиля. С Газой, вероятно, будет поддерживаться относительный мир, налеты на Сирию, вероятно, продолжатся, но не будут более интенсивными, чем обычно. А вот будущее зависит от судьбы правящей лоскутной коалиции и от того, как долго она сможет существовать, а также от того, как Беннет проявит себя на посту премьер-министра», — полагает политолог.

Говоря об отношения Израиля и Азербайджана при новом правительстве, эксперт сказал, что политика Израиля на Южном Кавказе принципиально меняться не будет.

«Азербайджан рассматривается как союзник Израиля, что позволяет создать в регионе влияние, направленное против Ирана — главного противника Израиля. Кроме того, Азербайджан — второй по значению покупатель израильского оружия. После того, как азербайджанская армия эффективно применила его в Карабахе, это стало самой мощной рекламой израильского ВПК в последние годы. Поэтому заданный курс политического, экономического и военно-технического сближения будет продолжен и дальше», — резюмировал эксперт.