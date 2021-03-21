«Если бы Пашинян сомневался в своей победе, он бы не пошел на эти выборы» — эксперт

Никол Пашинян не перестает делать громкие заявления. Если армянская оппозиция пыталась еще сделать «игру» на «Зангезурском коридоре» и преподнести это как «продажу Сюника», то Никол развеял все сомнения по поводу открытия коммуникаций.

«Это очень важно для нашей экономики», — заявил Пашинян.

«Армения сейчас нуждается в деньгах. Открытие коммуникаций может в какой-то степени улучшить их положение. Поэтому ни Пашинян, ни новые власти не собираются от этого отказываться. Просто, если Пашинян о важности этих коммуникаций говорит открыто, оппозиция пытается преподнести это обществу как предательство», — прокомментировал # политолог Ильгар Велизаде.

По словам эксперта, эти оппозиционеры, которые говорили о «продаже» Зангезура больше бизнесмены, чем политики.

«Эти транспортные узлы будут соответствовать их интересам в том числе. Поэтому они пытаются спекулировать на этой теме. Реальность же другая, транспортные и экономические проекты, которые будут проходить через Зангезур – это «коридор жизни» будущей Армении. И изменение ее геополитического и геоэкономического смысла», — сказал Велизаде.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в Армении, Велизаде отметил, что если Пашинян пошел на досрочные выборы, значит, у него есть все основания для того, что он победит.

«Если бы он сомневался в своей победе, он бы не пошел на эти выборы. Митинги в поддержку Пашиняна собирают больше людей, чем митинги оппозиции. Различные опросы показывают, что электорат либо никого не поддерживает, либо поддерживает Пашиняна» — сказал он.

Эксперт также добавил, что оппозиция Пашиняна нечестная, и, когда находилась у власти, занималась фальсификацией итогов выборов, а потому у них есть свои люди в конституционном суде, у них есть люди в местных органах власти и, скорее всего, они постараются вмешаться в избирательный процесс.

«Они войдут в сговор с теми, кто сможет повлиять на результаты выборов. Они всегда такими грязными делами занимались. Поэтому они больше будут сконцентрированы на манипуляции самого избирательного процесса, а не на работе с электоратом. У Пашиняна же больше шансов повлиять на мнение электората и заручиться его поддержкой путем административного ресурса. Поэтому обе стороны будут биться за расположение к себе админресурса», — подчеркнул он.

Аналитик считает, что схватка на выборах будет серьезной, и оппозиции важно прорваться в парламент и взять какие-то места.

«У них может быть и план «Б». Если Пашинян победит, то тогда они по старому методу скажут, что выборы сфальсифицированы, и им это может дать основание продолжать митинги и добиваться отстранения Пашиняна через улицу», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что западная диаспора будет поддерживать Пашиняна не открыто, а скорее всего, косвенно.

«Прямой поддержки я не ожидаю. Потому что они не хотят рисковать своими отношениями с возможными новыми властями. Напротив, российская диаспора всегда открыто поддерживает какую-то из сторон, и поддерживает деньгами. Причем они уже успели использовать разные механизмы отмывания денег через армянские банки, развивать там теневой бизнес. Поэтому, возможно, они попытаются купить голоса армянских избирателей, велосипед придумывать они не собираются. Им нужно лишь одно – вернуть свои бизнес интересы в Армении», — добавил он.

Говоря об интересах России в Армении, аналитик сказал, что для Кремля во всей этой ситуации важно, чтобы все это не обернулось против нее и антироссийски настроенные политики не пришли к власти.

«Собственно, сейчас таких в Армении сложно найти, но Кремлю будет важнее, чтобы ее интересы были учтены, а какая фамилия будет соблюдать его интересы, Пашинян или Кочарян, особо неважно. Однако в будущем, после того, как коммуникации будут открыты, и Армения обретет новый геополитический окрас, антироссийская оппозиция может проявиться с новой силой», — резюмировал он.