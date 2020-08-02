Еще у 17 военнослужащих США в Японии выявили коронавирус

По меньшей мере 17 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в воскресенье среди военнослужащих США, дислоцированных в префектуре Окинава на юге Японии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что инфицирование зафиксировано у 13 человек на базе Кэмп-Хансэн и у двоих на базе Кэмп-Кинсэр. Кроме того, по одному случаю заражения выявлено на авиабазе Футэмма и авиабазе Кадена. Таким образом, общее число инфицированных американских военных на Окинаве достигло 273.

1 августа сообщалось о восьми новых случаях заражения среди военных США в префектуре.

| 2020-08-02T14:44:38+04:00 2 августа 2020, 16:22|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss