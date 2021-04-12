Еще раз о минных картах или почему молчит ООН?

Армяне говорят, что якобы карты заминированных карабахских районов у них не имеется. Но они как всегда врут, потому что, если на самом деле было бы так, тогда они сами, т.е. их вооруженные формирования не могли бы двигаться на оккупированных территориях.

Мины, конечно, довольно серьезная проблема. До последнего времени на территории различных государств находились мины и другие взрывчатые установки, установленные в годы Второй мировой войны. Но с тех пор прошел почти целый век, и за это время принята масса международных документов, созданы различные международные организации, в том числе ООН, которая имеет специальную миссию, связанную с минами, взрывчатыми веществами и установками.

Поэтому сперва надо начинать с этой детали. В течение почти тридцати лет карабахского конфликта ООН приняла четыре резолюции, но ничего не сделала или же не смогла сделать для выполнения требований этих резолюций, т.е. для освобождения оккупированных территорий. Это смог сделать Азербайджан – собственными усилиями, конечно, при политической и дипломатической поддержке братской Турции. Поэтому от ООН требуется, чтобы она задействовала свои усилия в таком тонком вопросе, как передача карт заминированных полей.

«Мы должны быть благодарны России!» — да, подавляющее большинство нашего населения считают, что освобождение оккупированных районов стало возможным благодаря героизму азербайджанской армии, политической и дипломатической поддержке, как уже заметили чуть выше, братской Турции. Но находятся люди, которые преувеличивают влияние российского фактора.

Нет, мы вовсе не намерены бросить тень на последнюю миротворческую миссию Москвы. Но целью Москвы было не помешать полной победе азербайджанских вооруженных формирований, нет, они хотели и тут разместить собственную миротворческую миссию и частично добились этого.

В последние дни широко обсуждается вопрос о российских «Искандерах», и это еще раз показывает какую сложную игру ведут российские политики, дипломаты и военные.

Первые весточки об «Искандерах» поступали еще при Серже Саргсяне. Тогда говорили, что «Искандеры» якобы предназначены для российской военной базы, дислоцированной на территории Армении.

Но накануне Второй Карабахской Войны армяне открыто хвастались тем, что «Искандеры» имеются только у двух из членов ОДКБ, одним из которых является Армения.

Сейчас говорится, что якобы «Искандеры» передала Армении какая-та оружейная мафия. Конечно, в мире имеются подобные мафии, но не стоит забывать, что тут речь идет о баллистических ракетах малых и средних дальностей и вряд ли они доступны какой-то мафии, если, конечно, в качестве «мафии» не выступают сами государственные и силовые структуры России…

Вдобавок, вовсе не было какой-то необходимости посылать на военную базу на территории Армении подобные ракеты, т.к., наверное, армяне присвоили именно те ракеты.

Теперь президент Путин давит на власти и оппозицию Армении, чтобы те выполняли требования ноябрьских и январских соглашений. Это, конечно, высоко оценивается официальным Баку, потому что это является показателем и признаком того, что между Баку и Москвой имеется полное взаимопонимание в таком сложном вопросе, как карабахская проблема.

Но иногда в поведении самого Кремля или же у его миротворческого контингента наблюдаются такие детали, которые трудно объяснить. Это касается и карт заминированных территорий. У Москвы имеются все средства, чтобы повлиять на этот процесс: она имеет соответствующую технику и контингент специалистов, может оказать давление на официальный Ереван.

Конечно, мы также понимаем то обстоятельство, что сейчас в Армении весьма чувствительное время и излишнее давление на нее может усилить также антироссийские тенденции. Россия всеми силами стремится удержать процессы под своим контролем – с одной стороны, выражает открытую поддержку Пашиняну, а с другой, не забывает и свои старые кадры – Кочарянов, Манукянов и Саргсянов.

Москву заботит не только судьба ноябрьских или январских соглашений, нет, в Кремле больше опасаются того, что в Ереване к власти может прийти некая третья сила, которая будет проводить исключительно прозападную политику, которую должен был проводить Никол Пашинян, но не смог, потому что ему помещали его же собственные нагорно-карабахские авантюры.