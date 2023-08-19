Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в шпионаже (статья 276 УК) уроженца России, гражданина США Джина (Евгения) Спектора. Фабула дела неизвестна. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время Спектор отбывает срок за посредничество при даче взятки в особо крупном размере. Как выяснила «Русская служба Би-би-си», ФСБ инициировала арест по делу о шпионаже накануне его освобождения, которое должно было произойти 19 августа.

При этом последние пять месяцев 51-летний Спектор уже находился не в колонии, а в СИЗО «Лефортово», где содержатся фигуранты дел о госизмене, рассказал изданию близкий к следствию источник.

«Это означает, что все это время с ним могли активно работать сотрудники ФСБ, и вопрос о возбуждении дела о шпионаже находился на финишной прямой», — отметил адвокат Евгений Смирнов, сотрудничающий с правозащитным проектом «Первый отдел».

По данным источников телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, силовики «сделали из взяткодателя шпиона», чтобы увеличить «обменный фонд». В Госдепартаменте США обвинения в адрес Спектора пока не комментировали. При этом Вашингтон выражал заинтересованность в обмене журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, ранее также арестованного в России по делу о шпионаже.

Спектор родился и вырос в Ленинграде, но позже переехал в США, где получил гражданство. Он вел бизнес в России, являясь председателем совета директоров ГК «Медполимерпром», которая производила лекарства для лечения онкологических заболеваний.

В 2020 году Спектор был задержан по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. По версии следствия, в 2015–2016 годах Анастасия Алексеева получила 4 млн рублей в виде путевок в Таиланд и Доминикану. Взятка давалась в интересах трех фармацевтических компаний: «Проммед Рус», «Медполимерпром» и «Р-Фарм». За это Алексеева должна была продвигать их препараты. Следствие утверждало, что Спектор выступал в роли посредника.

В июне 2021 года Останкинский суд назначил ему четыре года колонии строгого режима, однако позднее дело направили на повторное рассмотрение. В сентябре 2022 года Спектора приговорили к трем с половиной годам заключения. Американец находился под арестом с 19 февраля 2020 года, и это время ему засчитали в срок отбывания наказания.