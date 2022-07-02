В Новосибирске арестовали профессора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова, которого подозревают в госизмене. Об этом сообщает TACC со ссылкой на близкий к следствию источник.

Маслова, который является главным научным сотрудником ИТПМ СО РАН, перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Отмечается, что дело о предоставлении данных, являющихся государственной тайной, расследует Центральный аппарат ФСБ РФ.

Источник агентства пояснил, что речь идет о данных, связанных с гиперзвуком. Основным научным направлением Маслова является аэрогазодинамика. Ученый считается общепризнанным специалистом в области динамики вязкого газа.