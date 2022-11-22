После падения одной из крупнейших криптобирж FTX на грани банкротства оказалась брокерская компания Genesis, работающая с цифровыми активами. Часть ее средств заблокирована в FTX, поэтому сейчас компания ищет средства на спасение, пишет Bloomberg.

Genesis сейчас в поиске средств для подразделения кредитования, но она уже предупредила потенциальных инвесторов, что в случае неудачи будет вынуждена объявить о банкротстве.

По словам источников, компания обратилась к крупнейшей криптобирже Binance с предложением о покупке портфеля кредитов и вложении инвестиций. Binance отказалась.

«У нас нет планов немедленно объявлять о банкротстве. Наша цель — разрешить текущую ситуацию на основе консенсуса, не прибегая к банкротству. Genesis продолжает вести конструктивные переговоры с кредиторами», — ответила Genesis на запрос Bloomberg.

16 ноября брокер прекратил вывод клиентских средств и выдачу кредитов с использованием цифровых активов.

Genesis не первая криптофирма, испытывающая проблемы в этом году. Bitcoin, который в прошлом году стоил почти $69 000, подешевел на 77% и сейчас стоит $15 690. Вместе с ним обвалились и другие криптовалюты. Это спровоцировало серию крахов компаний, работающих на крипторынке.

Весной рухнула Terraform Labs, выпускавшая алгоритмические стейблкойны (не обеспеченные реальными долларами) Luna и TerraUSD. Гендиректора компании объявили в международный розыск. В июле о банкротстве объявил криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital, который торговал на заемные средства и потерял около $3 млрд. Недавно о банкротстве объявила криптобиржа FTX.

В случае с ней основатель Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств в свою компанию Alameda Research. Из-за его несанкционированных операций клиенты FTX лишились от $1 млрд до $2 млрд.

«Коллапс на крипторынке — это симптом сокращения ликвидности на международных рынках капитала в целом. Курс биткойна предрасположен к дальнейшему ослаблению, поскольку денежная политика продолжает ужесточаться. Стоит ждать криптозимы, будут новые банкротства», — заявил издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money Йон Триси.

По его мнению, ожидать стабилизации биткойна можно после того, как Центробанки перейдут к смягчению денежной политики, что может произойти где-то после середины 2023 года.