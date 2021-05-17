Еще один сигнал для БТА — ВИДЕО

На днях азербайджанские СМИ распространили новость об интересном случае в Бинагадинском районе Баку. Кто-то приклеил на светофор листок с надписью «Будьте осторожны, красный свет не работает». Это фото облетело азербайджанский сегмент соцсетей и вызвало соответствующие вопросы.

Хотя в Бакинском транспортном агентстве (БТА) на этот факт был получен пространный ответ о том, что по существующим правилам это ведомство осуществляет работы по установке и обслуживанию технических средств, регулирующих дорожное движение знаков и прокладке пешеходных зебр. В этот перечень входит также деятельность светофоров.

Поэтому ответ новостному сайту Lent.az главы пресс-службы БТА Маиса Агаева о том, что красный свет светофора на территории Бинагадинского района не работает по причине короткого замыкания, однако он не знает о том, кто написал и приклеил листок о проблеме, в очередной раз показывает отсутствие надлежащей степени ответственности транспортного ведомства.

Фактически БТА узнает о проблеме со светофором из фотографии, опубликованной в соцсетях. Это уже не вызывает удивления у читателей. За все время функционирования БТА наряду с рядом положительных моментов, это ведомство демонстрирует явные недостатки в работе, примером которого является неисправный светофор.

Что ж. На заметку соответствующим службам БТА, узнающим о соответствующей проблеме только из фотографии в соцсетях. На пересечении проспекта Ходжалы и улицы Наджафгулы Рафиева уже как несколько недель не работает светофор. Как можно увидеть на приведенном видео, когда загорается красный свет для транспортных средств, на светофоре не загорается зеленый свет для пешеходов. Неисправность светофора, длящегося уже долгое время, по логике должна была привлечь внимание БТА, но как показывает горький опыт, в этом ведомстве ждут публикаций в СМИ или соцсетях….