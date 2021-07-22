В Азербайджане выявлено еще 212 случаев заражения коронавирусом, 92 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Один пациент с коронавирусом скончался.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 17 067 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 5 392, вторую дозу получили 11 675 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 415 967, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 602 510, вторую дозу получили 1 813 457 человек.